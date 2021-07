Krimpregio Achterhoek groeide 100 jaar geleden juist het hardst

Bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven schrijft het hoofdstuk over de twintigste eeuw in Gelderland. “We zien in deze hele periode opvallende verschillen in de bevolkingsgroei tussen de Gelderse regio's.

Kijk hier naar een video die René Arendsen van het platform Ridders van Gelre maakte met Dolly Verhoeven. De tekst gaat daaronder verder.

In de Achterhoek floreerden de kleine boeren. “Zij vonden tot 1930 goede afzetmarkten voor boter en varkens. Ook in het buitenland,” weet Dolly Verhoeven. Ze vertelt dat in het Rivierengebied honderd jaar geleden juist sprake was van een krimpende bevolking. “Dat komt door de slechte bereikbaarheid in het begin van de twintigste eeuw. De fiets en de auto komen op en dan zijn kleine dijkweggetjes onhandig. Het Rivierengebied raakt steeds verder geïsoleerd.”

Bruggen

Aan het einde van de twintigste eeuw is dat beeld precies omgedraaid. In de Achterhoek is dan sprake van een krimpende bevolking, terwijl het Rivierengebied juist groeit. Dolly Verhoeven legt uit dat dit bijvoorbeeld te verklaren is door de ligging ten opzichte van de Randstad. “In het Rivierengebied zijn na 1930 bruggen aangelegd. Dan zie je de bevolking al toenemen in die regio.”

Op de Veluwe en zeker in de Gelderse Vallei is gedurende de hele twintigste eeuw sprake van een groeiende bevolking. Maandag laat Dolly Verhoeven in een korte uitzending van Ridders van Gelre op Omroep Gelderland meer zien van het Verhaal van Gelderland. Dit nieuwe overzichtswerk over de Gelderse geschiedenis nadert zijn voltooiing. Volgend voorjaar kan iedereen de vier boeken over de historie van Gelderland raadplegen.