NEC verliest van amateurs in oefenwedstrijd

NEC heeft zaterdag een nederlaag geleden in de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding. Het team van trainer Rogier Meijer, dat komend seizoen weer actief is in de Eredivisie, ging in Amsterdam onderuit tegen de amateurs van AFC: 2-1.

Bij NEC maakten zaterdag Bart van Rooij, Joep van der Sluijs en Ole Romeny voor het eerst in de voorbereiding hun opwachting in de basis. Van der Sluijs en Romeny vielen eerder al een keer in, Van Rooij kwam nog helemaal niet in actie. De drie zagen hoe ploeggenoot Javier Vet al vroeg een eerste kans kreeg, maar naast schoot.

Daarna was het de beurt aan AFC, dat er aan de rechterkant gevaarlijk uitkwam. Doelman Mattijs Branderhorst kon de kopbal die volgde echter keren. De volgende kans was wél raak: na achttien minuten kon Raily Ignacio onbedreigd binnenschieten na een diepe bal van de Amsterdammers (1-0). En tien minuten later was ook de volgende poging raak, toen Matthijs Jesse de bal laag in de verre hoek schoot (2-0).

NEC gooide na die goal iets meer vuur in de strijd, maar slaagde er niet in AFC echt te verontrusten. Kort voor het einde van de eerste helft toonde Magnus Mattsson even gevaar met een slalom, die echter eindigde door goed ingrijpen van keeper Patrick Zonneveld.

Rake strafschop Okita

Na rust bracht Meijer enkele nieuwe namen binnen de lijnen: Souffian El Karouani, Mikkel Duelund, Jonathan Okita, Thibo Baeten en zomeraanwinst Ilias Bronkhorst. Dat leidde twintig minuten voor tijd tot de aansluitingstreffer: Duelund werd naar de grond gewerkt binnen de zestien meter en kreeg daarvoor een strafschop, die Okita in de rechterhoek binnenschoot.

In het laatste kwart zocht NEC naarstig naar de gelijkmaker, maar die kwam er ondanks een kans voor Joep van der Sluijs niet. Sterker nog, AFC kreeg een reuzenkans om de voorsprong weer uit te breiden toen het tien minuten voor tijd ook een strafschop kreeg. Die eindigde echter op de benen van keeper Branderhorst. De laatste mogelijkheid was voor Baeten, die de bal naast kopte.

Woensdag tegen TOP Oss

De oefencampagne van NEC startte met een 13-1 overwinning op de amateurtak van de Nijmeegse club. Een week later boog NEC het hoofd voor AZ (4-1) in de tweede oefenwedstrijd. Aanstaande woensdag is TOP Oss de tegenstander.