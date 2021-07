Theatermakers worden extra creatief van aangescherpte coronamaatregelen

Moest het Arnhemse theaterfestival Hoogte80 vorig jaar zomer al terugschakelen naar een kleinere versie, ook dit jaar zag het er in eerste instantie somber uit. Maar theatermakers zijn bij uitstek in staat snel te reageren.

"Dat kun je wel zeggen", beaamt Hoogte80-directeur Harold Oddens. "Het geluk is dat we goed zijn in improviseren. Dus hebben we nu een samenwerking met het Posttheater. Noem het een try-out, maar eigenlijk weten wij nu al dat het een succes is. Dus grote kans dat het er volgend jaar weer is en het jaar daarop weer en daarna weer."

Mooie dingen

Oddens vindt de extra maatregelen daarom niet perse verdrietig, het kost wel meer tijd en energie om het programma aan te passen, maar daardoor ontstaan er ook weer mooie dingen.

Oddens: "De wereld staat op z'n kop en daardoor ga je ook weer anders kijken. Zo was het Posttheater niet gewend naar buiten te gaan en wij wel. En nu staan we samen buiten op de parkeerplaats bij het Posttheater en staat de hele maand juli in het teken van de festivalsfeer."

Nu al fans

'De BuitenPost' staat er op een mooie boog die als toegang dient tot het terrein dat overdekt is met een groot tentzeil. Er is flink werk gemaakt van de BuitenPost. Er is een bar en er staan tafels en stoelen gegroepeerd. Alles volgens de anderhalve meterregels. De optredens hebben nu al fans.

"Ja leuk, want ik zou niet meer weten wanneer ik het laatst naar een theater ben geweest. Het zal ergens voor corona zijn geweest." zegt Michel Gan. samen met haar dochter Joli is ze ruim op tijd voor de aanvang van de middagvoorstelling.