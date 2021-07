Neem hier alvast een sneak preview in het langverwachte Verhaal van Gelderland

Bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven nam vijf jaar geleden het initiatief voor het omvangrijke project. Ze is best een beetje trots op het resultaat. “Bijna alle provincies hadden al een overzichtswerk over hun geschiedenis, maar dit van ons in Gelderland is mooier.”

Geschiedenisboeken van andere provincies. Foto: Omroep Gelderland

Voorproefje

Speciaal voor de Ridders van Gelre van Omroep Gelderland liet Verhoeven alvast een klein voorproefje drukken. Voor het eerst kan ze bladeren door haar 'magnum opus' waar ze zo lang aan gewerkt heeft. De vier boeken beschrijven ieder een deel van de Gelderse geschiedenis en hebben ieder een eigen kleur. Het eerste boek gaat over Gelderland in de prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen (tot ca. het jaar 1000). Het volgende deel heeft het autonome graafschap en hertogdom Gelre als hoofdonderwerp. Het derde boek beschrijft Gelderland als Nederlands gewest tussen 1543 en 1795 en het vierde deel zet de negentiende en de twintigste eeuw centraal.

De ringwalburcht van Zutphen rond 900. Foto: Ulco Glimmerveen in Verhaal van Gelderland

Veel afbeeldingen

De hoogleraar benadrukt dat het Verhaal van Gelderland geen stoffig geschiedenisboek is, maar een breed publiek moet bereiken. “We hebben ongeveer 1400 afbeeldingen opgenomen in de vier boeken en er zijn veel kaarten en grafieken. Die geven een helder beeld van Gelderland in een bepaalde periode. Hier zie je bijvoorbeeld in één oogopslag in welke Gelderse regio's het inwoneraantal groeide en waar sprake was van krimp. Rond 1900 was de Achterhoek bijvoorbeeld een groeiregio en liep het inwoneraantal van het Rivierengebied sterk terug. Aan het einde van de twintigste eeuw was dat precies omgedraaid.”

Overzicht van de bevolkingsgroei rond 1910. Foto: Verhaal van Gelderland

Amazoneregenwoud in Gelderland

Archeoloog Nico Willemse schreef mee aan de hoofdstukken over de prehistorie in het Verhaal van Gelderland. Ook hij heeft veel afbeeldingen bijgevoegd in zijn tekst. “Hier zie je bijvoorbeeld het Gelderse Rivierengebied zo'n 6000 jaar geleden. Het was toen een soort Amazoneregenwoud met enorme bossen. Daarna hebben de boeren steeds meer bomen omgehakt. In de Romeinse tijd was de Betuwe al de kale vlakte die we nog steeds kennen. Dat zie je op dit plaatje. Deze afbeeldingen verschijnen voor het eerst voor een breed publiek in het Verhaal van Gelderland.”

Archeoloog Nico Willemse met Bas Steman Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

Op 3 mei 2022 staat de presentatie van het Verhaal van Gelderland gepland. Daarna kan iedereen die iets wil weten over de Gelderse geschiedenis de vier boeken raadplegen. Iedere bibliotheek in Gelderland krijgt een exemplaar. De vier boeken zijn dan ook verkrijgbaar in een cassette in de boekwinkel. Vanavond geeft Dolly Verhoeven in een korte uitzending van Ridders van Gelre een sneak preview van het Verhaal van Gelderland. Bekijk hier alvast de video.