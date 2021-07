Podcast over kasteel Wildenborch kweekt begrip voor eigenaren van een landgoed

Haar man Evert-Kees beaamt dat: "We wonen gewoon boven de winkel. Je moet eigenlijk gek zijn om dit te willen." Om het echte verhaal van het leven op kasteel De Wildenborch te vertellen, werkte het echtpaar mee aan de podcast Een Gelders Landgoed van Omroep Gelderland.

Jennine en Evert-Kees van de Plassche. Foto: Familiearchief De Wildenborch

Slapeloze nachten

Jennine en Evert-Kees kregen veel positieve reacties op de podcast. Luisteraars prijzen vooral hun openhartigheid. Het leven op een eeuwenoud familiekasteel lijkt voor veel buitenstaanders op een sprookje, maar in deze moderne tijd moeten landgoedeigenaren hard werken om het hoofd boven water te houden.

"De afgelopen jaren heb ik slapeloze nachten gehad over de droogte op het landgoed. De vijvers in de tuin lagen helemaal droog. Gelukkig is dat nu opgelost met hulp van het waterschap", aldus Jennine van de Plassche-Staring.

Over de samenwerking met de gemeente Bronckhorst zijn de bewoners van kasteel De Wildenborch minder tevreden. Landgoederen zijn beeldbepalend en trekken veel toeristen naar Bronckhorst. Toch draagt de gemeente volgens de landgoedbeheerders te weinig bij aan de kosten van het onderhoud. Met de campagne Tot Slot in Bronckhorst wil de gemeente nog meer toeristen trekken.

"De landgoedeigenaren zijn daar nauwelijks bij betrokken", zegt Evert-Kees van de Plassche. "Nu al komen jaarlijks 30.000 bezoekers over onze lanen en paden. Dat is prima, maar we vinden dat ook ruim voldoende."

Rob en Adéle de Vries met Jennine van de Plassche. Foto: Omroep Gelderland

Exclusieve rondleiding voor luisteraars

Jennine en Evert-Kees organiseren zelf ook evenementen om bezoekers te laten genieten van landgoed De Wildenborch. Een paar keer in het jaar stellen ze de tuinen open voor het publiek. Het kasteel blijft voor bezoekers gesloten. Bij hoge uitzondering kregen twee luisteraars van Omroep Gelderland zaterdagochtend een exclusieve rondleiding door enkele vertrekken van het kasteel.

Rob en Adéle de Vries uit Arnhem waren de gelukkigen. "We vinden het heel bijzonder dat we even binnen mochten kijken bij Jennine en Evert-Kees op het kasteel, maar we zouden niet graag met ze willen ruilen."