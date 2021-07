Uiterwaarden rond Slot Loevestein staan volop in bloei

Zwaan in meer Foto: Laurens Tijink

De vele bloemen in de natuurgraslanden rond het eeuwenoude kasteel Loevestein bloeien dit jaar uitbundig. Het natte voorjaar heeft de planten zichtbaar goed gedaan. Paarden en runderen voorkomen dat het natuurgebied binnen de kortste keren verandert in bos. Dat is niet alleen goed voor de natuur zelf, het zorgt er ook voor dat het water indien nodig snel kan worden afgevoerd.

In natuurgebied Munnikenland bij Slot Loevestein grazen konikpaarden en rode geuzen. Als boswachter Claudia Wessel en BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink het natuurgebied bezoeken, ligt een grote stier te luieren op een van de strandjes langs de Waal.

Het water van de Maas en de Waal houdt het gebied ook deze tijd van het jaar in zijn greep. Op verschillende plekken heeft de rivier grond weggeslagen. Dat is ideaal voor oeverzwaluwen die de steile wanden gebruiken om hun nest in te maken, legt de boswachter van Staatsbosbeheer uit.

Ingepakte wilgen

De boomstammen van veel wilgen in natuurgebied Munnikenland zijn momenteel ingepakt met een enorm web. Het is gesponnen door de rupsen van een klein nachtvlindertje dat er momenteel massaal voorkomt. Op een enkele boom zitten duizenden kleine vlindertjes. Wessel legt uit om welke vlinders het gaat.

De wilgenstippelmot pakt complete boomstammen in:

Watermunt en eendenkuikens

Her en der in het natuurgebied liggen kleine en grotere vennen. Hier hangt de overheerlijke geur van watermunt en zwemmen jonge zwanen en eendenkuikens rond. Ook de zeldzame roerdomp heeft het gebied ontdekt.

In het Munnikenland hoeven wandelaars niet op wegen- en paden te blijven. Het gebied leent zich dan ook prima voor urenlange struintochten.

In het gebied worden regelmatig excursies georganiseerd. Boswachters en andere natuurkenners vertellen dan meer over de planten en dieren die in het Munnikenland voorkomen.

