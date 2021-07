Lasergun kwijt? Apeldoornse vrienden doen opmerkelijke vondst midden op straat

“Een maatje van mij zag hem als eerste liggen”, vertelt Pascal. Ze reden even na 02.00 uur 's nachts over de Prins Willem-Alexanderlaan toen ze de opmerkelijke vondst deden. “We raapten het apparaat op en herkenden hem eigenlijk meteen als een lasergun.”

Dat terwijl het snelheidspistool flink beschadigd was. Misschien dat er een auto overheen is gereden, want volgens Pascal was in ieder geval het handvat kapot. “Het apparaat was flink gehavend, dus ik vraag me af of die het nog gaat doen.”

Raadsel

Het tweetal toog direct naar het politiebureau in Apeldoorn, waar ze het apparaat aan een agent overhandigden. “Die wist ook niet hoe het kan dat de lasergun op straat lag.”

Ook een woordvoerder van de politie kan het raadsel vooralsnog niet oplossen. “Het is een lasergun die we bij de politie gebruiken, maar waar die vandaan komt, kan ik nog niet zeggen.”

Pascal vermoedt dat het apparaat - van een paar honderd euro - is achtergebleven na een snelheidscontrole. “Op de plek waar ze de lasergun vonden, staan namelijk best vaak controles.” De komende tijd misschien even niet.