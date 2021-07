Dit weten we tot nu toe over de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries

De Pool uit Maurik

Kamil Pawel E. wordt enkele uren na de schietpartij opgepakt op de A4 bij Leidschendam, op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op het leven van De Vries. De 35-jarige man komt uit Maurik, waar hij een eenmanszaak heeft en actief is als timmerman, schilder en glaszetter. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, de derde is onderweg. Eerder woonde het gezin in Tiel.

In de nacht van dinsdag op woensdag, enkele uren na zijn aanhouding, doorzoekt de politie de woning van E. aan de Goudenregenstraat in Maurik. Ook wordt een witte Toyota uitgekamd. Een bergingsbedrijf neemt de auto mee. Over wat er aangetroffen is in de woning en de auto kan de politie nog niets zeggen. De burgemeester van de gemeente Buren zegt te begrijpen dat de inwoners van Maurik erg geschrokken zijn.

De Goudenregenstraat in Maurik. Foto: Omroep Gelderland

De Poolse nieuwszender TVN24 meldt dat E. in zijn vaderland wordt gezocht. De Poolse politie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege diefstallen en overvallen, waarbij E. betrokken zou zijn geweest. In Nederland zou E. kort voor de aanslag op Peter R. de Vries al zijn aangehouden omdat hij iemand zou hebben bedreigd, maar ook weer vrijgelaten.

De rapper uit Tiel

Delano G. is de tweede verdachte in de zaak. Ook hij wordt enkele uren na de schietpartij opgepakt op de A4 bij Leidschendam. De 21-jarige man komt uit Rotterdam, maar heeft ook een woning in de wijk Passewaaij in Tiel. De politie doet in de nacht van dinsdag op woensdag, enkele uren nadat G. is aangehouden, een inval in de woning waar G. opgroeide. In dat huis woont nog familie van de man.

Buurtbewoners zeggen dat G. zo'n drie jaar geleden verhuisd is van Tiel naar Rotterdam. Hij zou sindsdien ook vader zijn geworden. Meerdere mensen in Tiel zeggen te weten dat G. rapmuziek uitbrengt. Hij heeft een eigen platenlabel, Demper Music, dat geregistreerd staat in Tiel.

G. zou een volle neef zijn van Jaouad W., die op zijn beurt banden heeft met topcrimineel Ridouan Taghi. Net als zijn neef Delano komt ook Jaouad (40) uit Tiel. Op dit moment zit Jaouad al in de gevangenis, waar hij een celstraf van dertien jaar uitzit. Het Openbaar Ministerie ziet hem als leider van een groep criminelen.

Vast en in beperkingen

Hoe Kamil Pawel E. en Delano G. elkaar kennen, is nog niet duidelijk. De twee zaten samen in de zilverkleurige auto die staande werd gehouden langs de A4. Ze zitten in volledige beperkingen, want betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat. De rechter-commissaris bepaalde afgelopen vrijdag dat hun voorarrest met twee weken wordt verlengd.

Als die twee weken voorbij zijn, kunnen Kamil Pawel E. en Delano G. bij zware verdenkingen voorgeleid worden voor de raadkamer van de rechtbank. Die toetst en kan het voorarrest vervolgens met maximaal negentig dagen verlengen. Daarna moet een openbare zitting in de rechtbank volgen.

Op de plek waar Peter R. de Vries werd neergeschoten, ligt inmiddels een zee aan bloemen. Foto: ANP

Onzekerheid over De Vries

De eerste dagen na de moordaanslag op Peter R. de Vries was de algemene berichtgeving in landelijke media dat hij vocht voor zijn leven. Het Algemeen Dagblad en Het Parool meldden donderdag dat zijn toestand kritiek is, maar stabiel. Hij zou zelfstandig ademhalen en een polsslag hebben, maar nog niet bij bewustzijn zijn.

Een dag na de aanslag maakte De Vries' zoon Royce via Twitter bekend dat 'de grootste nachtmerrie' van de familie werkelijkheid was geworden. "Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden", gaf Royce aan.

De uitzending van RTL Boulevard ging zaterdagavond niet door, vanwege een ernstige bedreiging. De studio van Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam werd ontruimd. Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking.