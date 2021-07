Vrijwilligers rapen in een uurtje 3000 sigarettenpeuken op: 'Dat is echt heel veel'

De opruimactie in Doorwerth is onderdeel van de landelijke actiedag 'Plastic Peukmeuk'. In 77 gemeenten gaan vrijwilligers op pad met een groot pincet of een afvalgrijparm, om peuken van de grond op te rapen. "We raken ze natuurlijk niet met onze handen aan, dat is niet hygiënisch", zegt Damen daarover. Hij is de initiatiefnemer voor de actie in Doorwerth. "Als iedereen in zijn eigen woonplaats de boel een beetje schoonhoudt, ziet het er allemaal al een stuk beter uit."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De gevolgen van die peuken zijn volgens Damen groot. "Er is onderzoek naar gedaan en wij krijgen door al dat plastic in de natuur per dag zo'n vijf gram plastic binnen. Dat betekent dat we per persoon per week een creditcard naar binnen eten, ademen of drinken. En peuken zijn een deel van dat probleem. Eén sigarettenpeuk kan volgens onderzoek tot acht liter water verontreinigen, door het plastic en de gifstoffen die erin zitten."

Overal zwerfafval

Damen is zelf een fanatiek 'plandelaar': een wandelaar die onderweg plastic opraapt. "We horen natuurlijk veel over die plastic soep, en over wat dat doet met het milieu, maar we gooien nog zoveel troep gewoon op straat." Hij kan niet meer over straat zonder plastic zoals peuken te zien liggen. "Nee, als je er eenmaal op gaat letten, zie je overal zwerfafval."

Dat is deze ochtend niet anders. Een stuk of twintig vrijwilligers gaan op pad met vuilniszakken of bakjes, die ze vullen met peuken. "Dan zie ik daar ook nog ander afval liggen, maar vandaag neem ik alleen maar peuken mee", zegt een vrouw die over de parkeerplaats bij Winkelcentrum De Weerd loopt. "En dat zijn er ook genoeg: ik heb er inmiddels 135 opgeraapt."

Statiegeld op peuken

Want alle peuken moeten ook geteld worden. Een jaar geleden werden tijdens Peukmeuk landelijk zo'n 142.000 peuken geraapt in 18 gemeentes. "Dit jaar hopen we dus landelijk wel wat meer peuken op te rapen, omdat we in meer gemeentes actief zijn", legt Damen uit. "Het doel is 250.000. Maar daarna is het de bedoeling dat we komende jaren juist steeds minder peuken op straat zien liggen."

Daar zijn verschillende ideeën voor. "Met het aantal dat we vandaag oprapen, gaan we naar de politiek. We laten zien hoe groot dit probleem in Nederland is, in de hoop dat er een oplossing voor bedacht gaat worden. Als filters verboden zouden worden, zou dat al veel oplossen. Of statiegeld op sigarettenpeuken introduceren, maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren." Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek naar de peuk plaats. "Alle peuken die we verzamelen, gaan naar de Universiteit van Tilburg. Daar gaan ze onderzoeken wat er nog met de peuk te doen is, hoe die gerecycled kunnen worden."

Meer dan 3000 peuken in een uur

De vrijwilligers lopen een uur rond door Doorwerth en verzamelen zich dan weer bij het Dorpshuis. "Een uur is lang genoeg voor zoiets", zegt Damen. "Je moet er goed gefocust voor zijn, dus dan is het ook wel goed geweest." Als alle vrijwilligers zich weer melden en hun score doorgeven, telt hij de aantallen bij elkaar op. "Meer dan 3000 peuken binnen een uur opgeraapt in Doorwerth. Dat is echt heel veel."

Terwijl iedereen weer naar huis gaat, loopt de vrouw toch nog even terug de parkeerplaats op. "Nu kan ik alsnog dat andere afval opruimen", lacht ze. "Plandelen is verslavend."