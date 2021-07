Valkhoffestival moet roer weer omgooien na extra maatregelen kabinet

"Het vergt veel van ons aanpassingsvermogen", vertelt Koos Hornman van organisator Doornroosje. Maar hij verzekert dat de concerten gewoon doorgaan. "Aanpassen hebben we nu al een aantal keer gedaan. We zijn erg gemotiveerd deze editie door te laten gaan."

Bij de concerten in besloten ruimtes, zoals in Doornroosje en de Stevenskerk, moesten bezoekers sowieso op anderhalve meter zitten. In het Openluchttheater in de Goffert mocht echter weer op volle capaciteit worden gevuld, maar daar gaat nu weer een streep doorheen.

Precies op tijd

Het besluit van het kabinet had niet veel later moeten komen. "Twee weken geleden hebben we de kaartverkoop open gegooid en meer kaarten verkocht", vertelt Hornman. Maar bij nog geen enkel concert was de nu toegestane grens van twee derde bezetting gehaald. "Er zijn wel avonden die daar nu naartoe gaan. Voor ons was de mededeling precies op tijd om bij te schakelen." Een geluk bij een ongeluk dus, hoewel de organisator van hot naar her wordt geslingerd door de grillen van het kabinet.

