Vissers geschokt: ruim 11.000 rivierkreeften gevangen in vijver

Het is 2009 als de eerste rode Amerikaanse rivierkreeft wordt gespot bij de Proosdijvijver. Al snel wordt duidelijk dat het niet bij dit ene exemplaar blijft. Leden van de Edese hengelsportvereniging slaan steeds vaker een kreeftje aan de haak. Dat is voor de vissers het signaal de alarmbel te luiden bij de gemeente.

Samen met Waterschap Vallei en Veluwe schakelt de gemeente het gespecialiseerde onderzoeksbureau ATKB in. Na een proefvangst dit voorjaar valt het besluit: de Proosdijvijver wordt het eerste binnenstedelijke gebied in Nederland waar een maand lang met fuiken en korven jacht wordt gemaakt op de rode Amerikaanse rivierkreeft.

Rood dekkend tapijt van 100m2

De deelnemende partijen willen de invasieve exoot in toom houden. Kostte wat kost moet worden voorkomen dat de rivierkreeft zijn territorium uitbreidt naar aangrenzende wateren. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden en de 600 eitjes per legbeurt floreert de rivierkreeft in Nederland. De mannen van 'Voor Ons Plezier' hebben uitgerekend dat er in de Proosdijvijver een rood dekkend tapijt van rivierkreeften lag ter grootte van 100 m2.

Tussen 14 juni en 12 juli geldt er een visverbod, maar de leden van de hengelsportvereniging zitten niet met hun armen over elkaar. Integendeel, ze helpen graag mee met de jacht om zo hun geliefde visvijver snel terug te krijgen. Waar de mannen van onderzoeksbureau ATKB met een bootje de korven en fuiken legen, blijven de leden van 'Voor Ons Plezier' aan wal.

"We houden toezicht op de spullen van ATKB en voeren steekproeven uit", vertelt Peter Dorlas. "We kijken hoe lang de kreeften zijn en noteren of het een mannetje of vrouwtje is", vertelt Dorlas enthousiast terwijl hij het zoveelste spartelende rivierkreeftje op een meetlat legt. Daarnaast informeert Dorlas bezoekers van het park over de noodzaak van de kreeftenvangst.

Veiligheid

Met hun grote scherpe scharen knippen de rivierkreeften waterplanten af en woelen ze de Proosdijvijver langzaam om tot modderpoel. De kreeften zijn zo een direct gevaar voor de inheemse flora en fauna. Na een maand actief vangen merkt Dorlas dat het water in de vijver iets helderder is geworden. Maar het herstellen van de veiligheid langs de oevers is volgens hem het allerbelangrijkste.

De rode Amerikaanse rivierkreeft. Foto: Omroep Gelderland

"De kreeften knippen het worteldoek achter de beschoeiing kapot en graven holen onder de oever. Met onze visstoeltjes zakken we weg en liggen we vervolgens op de grond of in het water. Maar we willen zeker voorkomen dat kinderen hun enkels verstuiken als ze in zo'n gat stappen. Het is gewoon gevaarlijk."

Nieuwe proefvangst

Deze maandag is de laatste dag dat de korven het water uitgaan en komt er een einde aan het visverbod. Na de zomervakantie staat er weer een proefvangst op de planning om te kijken hoeveel rivierkreeften er nog inzitten.

Blijven monitoren is volgens Dorlas van wezenlijk belang: "Als we zien dat het er veel vrij veel worden, zal je weer moeten afvangen." Met een zuur gezicht sluit hij af: "Je zal hier waarschijnlijk eens in de twee à drie jaar een aantal weken achter elkaar moeten vangen. Het is voor de Proosdijvijver een terugkerend probleem, dat we onder controle moeten blijven houden."

Kreeften in bad

De gevangen rivierkreeften gaan de komende dagen in bad bij beroepsvisser Jan de Waard uit Lekkerkerk. Daar spoelen ze zichzelf schoon van het water uit de Proosdijvijver. Eenmaal brandschoon worden ze doorverkocht aan restaurants.

