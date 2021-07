Teststraten vol jongeren: in studentenhuis van Fleur en Dina had iedereen klachten

"Wij zijn huisgenootjes", zeggen de studenten Fleur Veenhuizen en Dina Fellous bij de teststraat in Nijmegen. "We hebben allemaal klachten. Hoesten en keelpijn vooral. Alles zat gister vol, dus konden we vandaag pas terecht."

"Ik was ook nog naar een festival geweest, en daar waren ook veel besmettingen. Daarom wil ik voor de zekerheid toch testen. Ook voor als ik naar huis ga, en omdat ik naar mijn werk moet in de supermarkt." En andere tester zat op een terrasje met een vriend, die op een feestje met een uitbraak was geweest.

Achter de schermen

De parkeerplaats oogt leeg, maar achter de schermen is het er wel degelijk druk, volgens Marije Mooij die de testlocaties coördineert in de regio Gelderland-Zuid. De locatie is heel groot, dus verdwijnen de mensen, maar door de verdrievoudiging van het aantal testers moet ze opschalen wat ze net had afgeschaald. Met collega's van de locaties inventariseert ze de voorraad zoals maskertjes en benodigdheden voor de afnemers van de testen, vaak medische studenten.

Een kijkje bij de teststraat in Nijmegen:

Zoals bijvoorbeeld Mees Rekers die net Fleur en Dina heeft getest. Mees: "Twee weken geleden konden we afschalen en sinds afgelopen week werd ik weer opeens opgeroepen om te gaan testen. Ik zie veel jongeren, mensen die van een feestje komen. De populatie is echt anders dan drie weken geleden."