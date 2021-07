Jasmijn Lau verovert Europese titel op 10.000 meter

Jasmijn Lau uit Velp heeft vrijdag een gouden medaille veroverd op de Europese Kampioenschappen Atletiek onder 23 jaar in de Estse hoofdstad Tallinn. Met haar eindtijd van 32:30.49 was ze niet te kloppen voor haar concurrenten op de 10 kilometer.

Voor Lau is het een nieuwe mijlpaal in haar sportloopbaan. In 2019 kroonde ze zich op 19-jarige leeftijd al tot Nederlands kampioen lange cross en Nederlands kampioen op de 10 kilometer. Die laatste titel prolongeerde ze in 2020, tijdens de Gouden Spike in Leiden.

Twee jaar geleden won de Velpse al eens brons op de 10 kilometer tijdens de Europese Kampioenschappen in Zweden. Nu is daar dus nog een gouden plak bij gekomen.

"Ik vond het echt spannend", zegt Lau op de website van de Atletiekunie. "Het startte heel erg rustig en dat is altijd eng, want dan gaat iedereen mee. Het was daardoor een beetje zigzaggen, maar toen ben ik het iets harder gaan maken en ging er gelukkig iemand mee. Ik had best vertrouwen op mijn eindsprint, dus ik vond het heel leuk."