De nachtclub moet alweer dicht: 'Heel wrang voor de ondernemers die het wél goed doen'

"Wij zijn de afgelopen twee weekenden heel erg streng geweest aan de deur", zegt eigenaar Wouter Janssen. "We merkten dat jongeren goed voorbereid zijn en alles goed op orde hebben om te kunnen feesten. Wij checken altijd het identiteitsbewijs en het testbewijs op de telefoon. We checken ook of het geen screenshot is, of een filmpje dat ze delen met elkaar. We hebben daarom ook wel mensen moeten wegsturen. Maar verder is onze ervaring erg goed", zegt Janssen.

Janssen vindt dat het demissionaire kabinet te vroeg de teugels heeft laten vieren. "Het is jammer om te zien dat er zo veel onnodige stress is veroorzaakt, door vervroegd open te gaan. Daardoor zijn de app en de vaccinaties nog niet goed verwerkt. Dat, in combinatie met ondernemers die toch misbruik maken van de situatie en de regels niet goed toepassen... ja, dat is heel wrang voor de ondernemers die het toch goed voor elkaar hebben", vindt de eigenaar van Sportsbar 't Huys.

Een biertje drinken bij vrienden thuis

De bezoekers op de Korenmarkt maken er het beste van, nu het nog kan. "Ik ben allang blij dat ik de laatste toetsweek heb gehad en nu nog een avondje 'los' mag gaan", zegt een jongen die met een biertje bij de bar staat. "Ik vind het persoonlijk onzin dat het weer dicht gaat. Wat ik nu ga doen in de weekenden? Tja. Bij vrienden afteren, of ergens anders een biertje drinken en een feestje houden", zegt hij.

Aan de bar staat Maris Stapelbroek, die via het uitzendbureau bij Sportsbar 't Huys is komen werken. Het is pas haar eerste avond, en waarschijnlijk ook de laatste: de komende maand hoeft ze in elk geval niet te rekenen op werkzaamheden na middernacht. "Ja, dat is natuurlijk jammer. Laten we hopen dat het snel weer mag. Maar voorlopig zit werken achter de tap er even niet in, helaas."

Meer regels in café dan bij de baas

Een meevaller voor eigenaar Janssen is dat hij, naast de nachtclub in de weekends, overdag ook gewoon het café met terras nog heeft. Daar gelden vaste zitplaatsen op anderhalve meter afstand.

Toch gaat het hem allemaal niet in de koude kleren zitten. "Een eigen zaak runnen is mijn droom, maar gastvrijheid is daar een belangrijk onderdeel van. En nu vragen wij mensen: ga overdag testen, kom in de rij staan, download de app, ga zitten, ga staan... ik vind het nog leuk, maar op deze manier niet lang meer. Wij willen mensen vertier bezorgen na een week werken, maar inmiddels hebben wij meer regels dan de baas."

