Schaatsgrootheid Groothuis heeft nu een eigen standbeeld: 'Dit is best bijzonder'

Stefan Groothuis, die in 2014 olympisch goud veroverde tijdens de Olympische Spelen in Sochi, heeft sinds vrijdag een standbeeld in zijn woonplaats Voorst. Burgemeester Jos Penninx onthulde het beeld in het bijzijn van Groothuis zelf. De voormalig schaatser is hartstikke trots.

Stefan, een standbeeld van jou in je eigen dorp. Hoe is dat?

"Best apart, om eerlijk te zijn. Dit loopt al wel wat langer, hoor. Nadat ik de titel won, zei de gemeente al dat er ooit een beeld van me zou komen in Voorst. Maar één en ander hing toen nog af van de ontwikkeling van het dorp en de randweg. Het was toen nog een langetermijnverhaal. Uiteindelijk is het zo'n tweeënhalf jaar geleden weer echt opgepakt en is het eerste voorontwerp gemaakt."

Ben je toen ook al betrokken bij het ontwerp?

"Ja, de gemeente heeft me gevraagd wat ik ongeveer zou willen. Ik heb toen al aangegeven dat het van mij niet iets realistisch hoefde te zijn. Ik hoefde geen buste, haha. Stel je toch voor dat iemand die over een paar honderd jaar zou stelen. Nee, gekkigheid. Iets abstracts leek mij wel mooi, en uiteindelijk is dat het ook geworden."



En nu is het klaar en staat het er écht.

"Het was eigenlijk vorig jaar al klaar, toen dachten we dat we het gaandeweg het jaar konden onthullen bij het Voorster Volksfeest. Maar ja, toen verstoorde corona alles. We hebben het toen verschoven naar het najaar en vervolgens naar dit voorjaar. Dat bleek ook allemaal niet haalbaar."

Wilden jullie nu niet meer wachten?

"Nou, dat komt vooral doordat burgemeester Jos Penninx bezig is aan zijn laatste weken als burgemeester. Zijn ambtstermijn loopt af en hij is tijdens mijn sportieve succes altijd burgemeester geweest van Voorst. Het leek me leuk om het dan nu nog te doen, zolang hij hier is. Gewoon, in klein verband met de direct betrokkenen en mijn familie."

Komt er later dan nog een groter feest?

"Ja, volgend jaar willen we er tijdens het Voorster Volksfeest nog wat aandacht aan besteden. Niet met veel poespas, hoor. Gewoon, voor wie het leuk vindt om erbij te zijn. Dan kan ik rond die tijd nog een kort woordje doen."

Met welk gevoel kijk je terug op vandaag?

"Dit is wel iets bijzonders, vind ik. Niet iedereen krijgt bij leven een standbeeld, dat is best speciaal. Het allerleukste vind ik nog dat mijn kinderen erbij konden zijn. Die waren nog heel jong toen ik olympisch goud won, dat herinneren ze zich niet goed meer. Maar dit zal ze wel bijblijven, dat is toch erg leuk."

