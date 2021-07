Dit familiebedrijf recyclede al plastic voordat het 'hot' was

Zoals opa pionierde, zo pionierden de tweede en nu de derde generatie ook, in zaken waar soms eerst geld bij moet. Want Van Wervens investeren nou eenmaal dáár, waar ze toekomstig nut en waarde zien voor hun omgeving én hun onderneming.

“Inspelen op wat er opgelost moet worden in de maatschappij voelt goed”, zegt Wilfred van Werven, die met zijn broers Cor en Herbert de derde generatie vormt, na hun overleden vader Hendrik en zijn broers Jan en Gerrit. Afgelopen december namen de drie de aandelen over van oom Jan.

“Het begon al met mijn opa Willem, die bouwde hooibergen in 1945. Hij stak zich in de schulden voor een trekker, in het vertrouwen dat die zichzelf heus terug zou betalen door het gezamenlijke collectieve gebruik in de buurt. En dat gebeurde ook. Opa Van Werven verhuurde de trekker vaak en verdiende zijn investering terug.”

Het begon toen opa Willem van Werven in de toekomst investeerde met een trekker. Dat zou zich vast terugbetalen. Foto: Archief familie Van Werven

Hooibergen, polders en plastics

Van het loonwerk in de landbouw ging het snel richting grondverzet, dankzij de mechanisatie onder leiding van de tweede generatie. “We bouwden ook mee aan de inpoldering van Flevoland”, zegt Wilfred daarover.

En van grondverzet verzeilden de Van Wervens in de zeventiger en tachtiger jaren in de infra- en bouwwereld. En daar lag weer de markt voor afvalinzameling en recycling van bouw- en sloopafval. Zo’n 15 jaar geleden begon het bedrijf met het recyclen van plastic, nog lang voordat plasticrecycling hot was. Wilfred: “Van het een komt bij ons het ander, want we verkopen niet gauw nee aan een klant. We proberen altijd naar oplossingen te zoeken en zijn altijd een dienstbaar bedrijf geweest.”

Kijk hier de aflevering met de familiebedrijven Van Werven en Berendsen. De tekst gaat daaronder verder.

De derde generatie probeert te verduurzamen waar het kan, door bijvoorbeeld machines voor grondverzet emissiearm of emissieloos te maken en te verhuren. En door van afval nieuwe grondstoffen te maken en van groenafval onder meer bodemverbeteraars te maken. “We zijn koploper in de verhuur van elektrisch en emissiearm materieel.” Ook ontwikkelde de generatie van Jan het Windmolenpark Hattemerbroek, dat na 25 jaar voorbereidend werk nu bestaat uit de vier windmolens Faith, Hope, Love en Peace.

Eigen machines

Het bedrijf neemt nu een risico door een deel van de bedrijfsopbrengsten van het familiebedrijf te herinvesteren in de tak voor het recyclen van kunststoffen. “We investeren in bedrijfsactiviteiten die nog niet vandaag, maar wel voor de toekomstige generatie van waarde zijn. We zamelen grove harde plastics in, vaak uit bouw- en sloopafval, plastics die je als particulier meestal naar de milieustraat moet brengen. Denk aan pvc-buizen, glijbanen, tuinmeubilair, speciekuipen, het grovere kunststof.”

Van Werven heeft een eigen constructie- en plaatwerkbedrijf, Van der Ziel, waar Wilfreds broer Cor als technisch directeur vaak te vinden is, en waar ze allerlei machines voor eigen processen zelf bouwen. Bijvoorbeeld een maalmolen om veenkluiten klein te maken voor de biobased producten waar broer Herbert druk mee is. Ook veel apparatuur en materieel voor het recyclen van plastic, zijn in eigen huis ontwikkeld en gefabriceerd.

Koploper

Zo werkte de firma ook vijf jaar aan een installatie in Biddinghuizen, voor de juiste behandeling en sortering van plastics op specificaties voor hun klanten. Nu is het bedrijf daarmee koploper in Europa: er zijn niet veel andere bedrijven die gemengde, harde kunststoffen kunnen klaarmaken voor hergebruik zoals Van Werven.

“Een kraan haalt grove stukken eruit, waarna de rest door twee sorteerlijnen gaat”, vertelt Wilfred tijdens zijn rondleiding. “Daarin wordt het materiaal gezeefd, en dan door een leesbandmachine herkend en op soort gesorteerd. Die producten gaan naar wassers en maalmolens, waar het als granulaat uit komt, keurig op soort gesorteerd, klaar voor de klant die er nieuwe kunststofproducten van kan maken.”

Imago en markt

“Plastic heeft een negatief imago omdat veel plastic nog niet gerecycled wordt of in de natuur terecht is gekomen”, zegt Wilfred. “Maar gerecycled plastic is een ander verhaal. Elke kilo voorkomt verbranding van een kilo gebruikt plastic en voorkomt een nieuwe kilo maagdelijke plasticgrondstoffen. Circulair plastic is dus een prachtig product. Je ziet het alleen nog veel te weinig terug in de markt.”

De markt ervoor is nu nog ingewikkeld, omdat maagdelijke nieuwe plastics vaak goedkoop en altijd verkrijgbaar zijn. Maar Wilfred van Werven verwacht in de energie- en milieutransitie die er onvermijdelijk aankomt, dat men anders gaat denken over wat waarde heeft: “Wél belastende materialen waar wellicht een taks voor komt, of niet-belastende materialen waar misschien een compensatie voor komt.”

Geen werkend beleid

Voor de grove harde kunststoffen is de infrastructuur voor inzameling en recycling ook nog niet goed geregeld, legt Wilfred uit. “Hier is nog helemaal geen werkend beleid voor. In tegenstelling tot voor de plastic verpakkingen in je huishoudelijke afval, die je zelf in de kliko scheidt, of die in een nascheidingsinstallatie worden gesorteerd.”

Dat betekent ook dat de gerecyclede plastics soms nog minder leveringszekersheid kennen. “We halen nu al grove kunststoffen uit het buitenland omdat in Nederland veel gewoon nog verbrand wordt in afvalverbrandingsinstallaties.”

We zijn zelf ook als vakantiewerkers op machines begonnen

Wanneer de nieuwe bedrijfsactiviteit rendabel zal worden is nog ongewis. “Ik weet niet hoe het verder gaat, het is een avontuur”, zegt Wilfred. “Vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar moest er geld bij. We hebben daar best zorgen van gehad. Mijn broers ook, en ook de vorige generatie, kan ik je verzekeren. Maar we blijven volhouden omdat we erin geloven. En als je méér verdient dan nodig is voor je continuïteit, dan kun je dat investeren in activiteiten die voor de samenleving ten gunste zijn. Die verantwoordelijkheid voelen we.”

En dat moet ook, want voor de vierde generatie en wie daarna komt, moet er ook wat te ondernemen zijn. Twee zoons van Cor en Herbert werken allebei al mee in het bedrijf, zoals Cor, Herbert en Wilfred zelf ook begonnen zijn. Cor: “We zijn zelf ook als vakantiewerkers op machines begonnen, en werden later uitvoerder en bedrijfsleider om uiteindelijk op een directiefunctie terecht te komen.”

Vierde generatie

Ruben en Rick van Werven zijn dus al druk bezig bij een zandwinplas in Hasselt. Daar komt bij de herinrichting een natuurgebied. Ze halen veen weg, waar compost van gemaakt wordt, en zetten zand terug. “Ik wil eerst buiten aan de gang, en over alles van het bedrijf iets weten. Maar uiteindelijk lijkt het me mooi als de kans zich voordoet, in het bedrijf te gaan werken”, zegt Ruben.

Rick: “Ja, zo vanaf onderaan een beetje meegroeien, het bedrijf in als dat zou kunnen. En dan lijkt het me wel mooi een deel van het bedrijf over te kunnen nemen.”