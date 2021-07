Kabinet gooit nachtleven tot 14 augustus op slot

Horecaondernemers en organisatoren van festivals en concerten gaan per zaterdagochtend 6.00 uur tot in elk geval 14 augustus terug naar de anderhalvemeterregel. Testen voor Toegang gaat daarmee op pauze en feesten in de nachtelijke uren is daarmee voorlopig weer van de baan.

Dat is volgens het kabinet nodig om de oplopende besmettingen, vooral onder jongeren, weer af te remmen. De Deltavariant grijpt veel harder om zich heen dan het kabinet tijdens de vorige versoepeling nog vermoedde. Vooral op feestjes thuis en in clubs en cafés waar verschillende uitbraken waren.

"Verschrikkelijk jammer, maar het kwam ook wel dichtbij", vindt uitbater Harry ten Hove van Dutch Pub De Zaak in Nunspeet. In zijn zaak raakten tijdens een feestje in het eerste Testen voor Toegang-weekend 14 van de 220 gasten besmet, ondanks de controles. "Dat weekend was helemaal uitverkocht."

"Vorig weekend gingen we uiteraard dicht, maar we merkten al dat voor komend weekend de kaartverkoop voor de geplande feestjes een heel stuk lager was. Mensen zijn toch bang dat hun vakantie in gevaar komt, of dat ze te veel risico meenemen naar hun werk om zelf een feestje te hebben."

Placering weer terug

Vanaf zaterdagmorgen 6.00 uur geeft Testen voor Toegang, een vaccinatiebewijs of herstelbewijs géén vrijbrief meer om in de horeca de anderhalve meter te verlaten. De anderhalve meter wordt weer leidend, zowel binnen als buiten. Placering van gasten is in de horeca weer verplicht.

"Dan is er meer licht aan en staat de muziek zachter, omdat mensen dan beter op hun plek blijven zitten. Daar hebben we de afgelopen tijd ervaring mee opgedaan en dat kan gelukkig nog wel", zegt Ten Hove van Dutch Pub De Zaak daar over.

Clubs, cafés en discotheken moeten weer dicht van 00.00 tot 6.00 uur in de nacht. Live muziek of een tv-scherm om samen evenementen te kijken mag weer niet. Dat geldt in elk geval tot en met vrijdag 13 augustus.

Evenementen, festivals en concerten

Ook evenementen als dancefestivals en concerten moeten terug naar de anderhalvemeterregel voor binnen én buiten, wat betekent dat ze alleen open kunnen met eenderde van de normale capaciteit. Meerdaagse festivals blijven tot 14 augustus helemaal niet mogelijk.

Het Testen voor Toegang-systeem kan alleen gebruikt worden, net als het vaccinatiebewijs en het herstelbewijs, om tweederde in plaats van eenderde van de capaciteit toe te laten. Maar dat moet dan nog steeds met een eigen plek voor elke gast en niet ongeplaceerd. Bovendien wordt Testen voor Toegang maximaal 24 uur geldig en niet meer 40, tot een nieuwe persconferentie op 13 augustus.

Demissionair minister Hugo de Jonge riep iedereen die dat nog niet gedaan heeft op om gebruik te maken van de mogelijkheid om te vaccineren. Met name in wijken waar nu veel jongeren besmet raken en waar ouderen nog geen vaccinatie hebben genomen.

Ook riep hij om wijs op reis te gaan, dus goed voorbereid wat betreft regels voor in- en uit Nederland reizen. En te testen bij thuiskomst.

