Ernst Daniël Smid over Parkinson-taboe: 'Kijk maar naar me. Wen d'r maar aan'

De 68-jarige Smid, vader van drie en opa van vijf, heeft Parkinson. "Kijk maar naar me. Wen d'r maar aan", zei hij vrijdag tijdens de uitzending. De zanger trilt, wordt steeds lastiger te verstaan en laat dat in alle kwetsbaarheid zien in zijn voorstelling Het Smelt.

Scherpe kantjes

"Soms emotioneer ik mezelf tijdens de voorstelling. Dan zie ik in die grote spiegel op het toneel dat ik niet meer die Ernst Daniël van vroeger ben", zei Smid. "Maar het leven stopt niet meteen als je Parkinson krijgt."

Want met Het Smelt, waarin een blok met ijs hoorbaar druppend en onvermijdelijk smelt, ontboezemt de zanger wat Parkinson voor invloed heeft op hem en op de mensen om hem heen. En hij kijkt terug op een prachtig leven, met ook de nodige rock 'n roll. "De scherpe kantjes gaan er af. Het smelt, en alles wordt gladder."

Ander helpen

Smid is blij met wat hij nog wél kan doen. Dat hij van zijn kleinkinderen kan genieten en dat hij samen met Rob de Nijs ambassadeur is, om geld op te halen voor ParkinsonNL. Met De Nijs zong hij daarvoor ook het lied 'De muziek gaat altijd door'. "Mijn vrouw overleed aan alvleesklierkanker. Toen richtte ik ook een stichting op. Je hoopt gewoon dat dat een ander kan helpen."

Medicijn komt dichterbij

En die kans is met ParkinsonNL wel heel reëel, vertelt zijn neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc aan tafel tegenover hem. "Want er is een doorbraak in onderzoek. Binnen nu en tien jaar verwacht ik een medicijn waarmee we de ziekte kunnen afremmen. Dat is een echte doorbraak, want het enige medicijn tot dusver stamt uit 1967. Alsof je een showroom binnenloopt en de enige verkrijgbare auto's zijn modellen uit dat jaar, zo zegt een andere patiënt van mij wel eens."

De tekst gaat verder onder de foto:

Neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc. Foto: Omroep Gelderland

Parkinson tast volgens de neuroloog langzaam maar zeker je 'automatische piloot' aan. In je praten, je lopen, je denken, je slapen: in alles. Drie jaar geleden kreeg Smid de diagnose. De schatting is dat er vijf jaar van het ziektebeloop van negen jaar achter hem liggen en nog vier jaar vóór hem.

Jaren die Smid zonder verwachting, maar met hoop en ontegenzeglijke humor tegemoet treedt.

Kijk hier het fragment in De Week van Gelderland: