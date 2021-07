Campings in buitenland stellen ons gerust: 'We gaan niet op slot voor Nederlanders'

Het is al dagenlang het gesprek van de dag. Kunnen we onze geboekte vakantie in het buitenland alsnog op onze buik schrijven nu er steeds meer coronabesmettingen bijkomen? Gelderse campingeigenaren in populaire vakantielanden zien de paniek en onrust, maar verwachten niet dat de grenzen worden gesloten voor de Nederlandse toerist: "Dat is heel onwaarschijnlijk."

Bionda Boerkamp uit Twello bestiert samen met haar man een strandresort in Italië. Ze is al dagen druk met het beantwoorden van vragen van bezorgde Nederlanders. "Wij zijn de komende tijd volgeboekt door 99 procent Nederlanders. Mensen bellen en mailen dan hoe het nou precies zit met de regels hier", zegt ze over de onrust die is ontstaan.

Paniekzaaierij

"Waar we van balen is de paniekzaaierij in Nederland. Het wordt dan meteen gebracht alsof Italië geen Nederlanders meer toe gaat laten, maar dat is nog helemaal niet aan de orde." Bovendien, voegt ze toe: "Als Nederland code rood wordt, gaat Italië vast kijken wat ze gaan doen, maar op dit moment staan er voor Italië ook andere landen op rood, en die mensen mogen er gewoon in. Wat er in Nederland gaande is, heeft meer weg van bangmakerij."

De Nederlandse overheid roept van alles

Ook als we bellen met toeristische uitbaters in Frankrijk worden Nederlandse vakantiegangers gerustgesteld. "Ik heb nog geen annuleringen", schetst Bert Pijpers uit Ede, die een bed and breakfast runt ten zuidwesten van Dijon. "De Nederlandse overheid roept van alles, maar ze moeten wel de juiste informatie geven. Het is een beetje bangmakerij, terwijl het hier eigenlijk heel relaxed is."

Bang dat Frankrijk straks streng gaat handhaven op Nederlanders is hij niet. "Ik rij met een Nederlands kenteken elke vier, vijf weken terug naar Nederland. Het afgelopen jaar is me nog niet één keer naar een PCR-test gevraagd bijvoorbeeld."

Ook zijn collega in de Dordogne, Luuk Heerink, denkt niet dat de veranderende situatie in Nederland snel invloed zal hebben op het beleid in Frankrijk. "Frankrijk had de grenzen al opengegooid toen het slechter ging dan nu, dus het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat Nederlanders hier straks niet meer welkom zijn."

Ook bij Ton en Joke van Schie in Spanje is de onrust vanuit Nederland aangekomen. "Dat zorgt toch eigenlijk wel voor een domper", geeft eigenaresse Joke toe. "Er heerst vanuit Nederland nu een beetje een angstcultuur en dat vind ik heel erg."

Eerste annuleringen binnen

Zij hebben inmiddels wel de eerste annuleringen binnen. "Mensen zijn vooral bang dat ze uiteindelijk niet meer terug naar Nederland kunnen, maar daarin kan ik ze altijd wel geruststellen. Verder adviseer ik iedereen zich gewoon goed voor te bereiden. Zorg dat je zaakjes in Nederland al geregeld zijn, dan kun je op vakantie echt onbezorgd genieten."

"Ze zijn hier in het hoogseizoen gewoon afhankelijk van toeristen"

Wat de regels in de populairste vakantielanden zullen zijn als Nederland op rood of donkerrood komt te staan, kan niemand nog zeggen. Maar er lijkt heel wat te moeten gebeuren, willen Nederlanders in het buitenland geweerd worden. "Het zou erg vreemd zijn. In het hoogseizoen zijn ze hier gewoon afhankelijk van toeristen. Zeggen dat Nederlanders niet mogen komen of in quarantaine zouden moeten, zal niet gauw gebeuren", aldus Bionda Boerkamp die daarin ook bijval krijgt van haar collega's in Frankrijk en Spanje.