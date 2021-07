Deze wielervrienden volgen de Tour de France op de voet

De Nijmegenaar gaf het blad jaarlijks uit en voor veel Tour de France-volgers was het onmisbaar. "Ik ben begonnen in 1988. De eerste was nog gestencild, met Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, op de voorkant."

"Ik ben 28 jaar doorgegaan. Het is uitgegroeid tot het grootste Tour de France-blad van de Benelux. Wij gaven ook tips voor de tourtoto. Je wist dan wie de goeie klimmers en sprinters waren." Hutting kijkt nu veel rustiger naar de Tour. "Vroeger moest ik alles bijhouden."

Exemplaren van het blad Tour Special met centraal het eerste nummer. Foto: Omroep Gelderland

De passie voor het wielrennen is gebleven. Wekelijks rijdt Hutting met een groep wielervrienden tochten in de omgeving van Nijmegen. "Ik ken sommigen van hen al vijftig jaar of langer. Alleen als het hard regent, ga ik niet. We rijden meestal een kilometer of tachtig. Dit stimuleert zo, je hebt plezier samen en voor je het weet heb je een hele afstand gereden."

Pionieren

Dat beaamt Anton Thie. "Ja, het is leuk om met vrienden te fietsen. Ik ken Gerard al lang en heb ook meegewerkt aan Tour Special. Hij vroeg mij om foto's te maken voor het blad. Het was echt pionieren. We stonden op de Keutenberg bij de Amstel Gold Race om foto's te maken. En hier in de buurt van Nijmegen was een tijdrit met Greg LeMond en Laurent Fignon. Later heb ik me bezig gehouden met het redigeren, samen met nog iemand van deze club. We keken dan alles na, want wij zijn allemaal schoolmeesters, dus dol op nakijken."

De kansen van Kelderman

De huidige Tour wordt ook gevolgd en zeker ook de prestaties van Wilco Kelderman uit Barneveld. "Hij hoort net niet bij de absolute top, maar zit wel meteen daarachter", vindt Thie. "Op de Mont Ventoux moest hij heel even afhaken. Ik weet niet of dat iets zegt over zijn vorm van dit moment. Als dat zo is, eindigt hij niet bij de eerste vijf. Maar wie weet hervindt hij zich nog in de Pyreneeën en kan hij nog meedoen om de tweede plaats, want zover staat hij niet achter."

Hutting is het daar wel mee eens. "Als hij één minuut sneller rijdt, staat hij al op het podium. Maar er staan wel goede renners voor hem. Een vijfde plaats zou ik al heel mooi vinden."

