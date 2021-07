Rechter stelt familie in het gelijk: schadevergoeding in 'leerplichtzaak'

Een opsteker voor de familie Smidt uit Lunteren. Na jarenlang juridisch gesteggel zijn ze officieel geen verdachte meer in een bizarre zaak over de leerplicht van hun inmiddels 20-jarige zoon Joël. Dat blijkt uit een recente beschikking van de rechtbank over de zaak. In hun strijd voor passend onderwijs raakte de familie zo'n beetje alles kwijt. Ze bivakkeren al een paar jaar noodgedwongen op een vakantiepark in Lunteren.

De strijd begon iets meer dan zeven jaar geleden, met een simpele vraag om extra boeken voor Joël. Hij lijdt aan een vorm van spasticiteit: daardoor loopt hij met een rollator, zit hij soms in een rolstoel en kan hij niet goed schrijven.

Vanaf dat moment raakte niet alleen Joël, maar zijn hele familie betrokken in de chaos van het passend onderwijs. Joël kreeg het verwijt de leerplicht te ontduiken, en dan vooral de steun die zijn ouders Ruud en Dingena hem daarin gaven. Zij besloten net als hun zoon het gevecht voor passend onderwijs aan te gaan en verloren hun baan en woning. Samen met de zus van Joël wonen ze daardoor, na wat omzwervingen, met z'n vieren op een vakantiepark in Lunteren.

Brief van Joël gaf doorslag bij rechter

Nu de rechter ze dus eindelijk de erkenning heeft gegeven waar ze al die tijd op hebben gewacht, is de opluchting groot. Ze ontvangen daarnaast een schadevergoeding voor de gemaakte advocatenkosten. "De uitspraak van de rechter vinden wij waardevoller dan de hoogte van de schadevergoedingen", zegt moeder Dingena daarover.

Overigens kwam de uitspraak van de rechter, na al die jaren, pas nadat Joël zelf een brief stuurde naar de hoofdofficier. Hij vond het bizar dat er nooit naar zijn mening is gevraagd, terwijl het juist om hem gaat. Ook zijn zus Elise snapt dat niet. "Het is eigenlijk verschrikkelijk dat dat ervoor nodig is. Hij is al zo moe door de hele situatie en dan komt het alleen maar goed, doordat hij op eigen initiatief zo'n brief schrijft", zegt ze over haar broer.

In zijn strijd voor onderwijs is Joël samen met zijn zus Elise inmiddels toegetreden tot een speciale adviesraad om de chaos binnen het passend onderwijs aan te pakken. Die raad bestaat uit leerlingen die vanuit hun eigen ervaring advies zullen gaan geven. Bijna 1200 Gelderse kinderen gaan namelijk niet naar school omdat ze om uiteenlopende redenen niet passen binnen het reguliere onderwijs. De beoogde oplossing, het zogeheten passend onderwijs, blijkt in de praktijk op veel fronten een falend systeem. Ontzettend veel kinderen en jongeren vallen tussen wal en schip. Juist die groep gaat nu via de adviesraad hulp bieden aan de overheid. Vorige maand is daar al met Martijn Sanders, directeur kansengelijkheid van OCW (als plaatsvervanger van onderwijsminister Arie Slob) over gesproken.

Hoewel er na al die jaren nu dus een positieve uitspraak ligt, is de familie nog lang niet uit de zorgen. Op 1 augustus moeten ze vertrekken van het vakantiepark waar ze noodgedwongen wonen. Vervangende woonruimte hebben ze door alle juridische zaken en de studie van Joël (die deze maand nog bezig is met zijn examens) nog niet kunnen vinden en dus is de kans groot dat ze straks alsnog op straat staan.

Eerder gaf de rechter de familie nog uitstel, toen de gemeente ze al sommeerde te vertrekken van het park. Ze hopen dat de uitspraak van de rechter ook voor de gemeente en de directie van het vakantiepark reden zal zijn humaan te handelen.

