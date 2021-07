Tiel en Maurik gelinkt aan topcrimineel Ridouan Taghi, en dat is niet voor het eerst

De politie richt zich bij het onderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries in eerste instantie op de organisatie rondom topcrimineel Ridouan Taghi. Politiebronnen bevestigen tegenover Omroep Gelderland een bericht daarover van het AD. Opvallend is dat de twee opgepakte verdachten een link hebben met Tiel en Maurik. Het zou niet voor het eerst zijn dat verdachten uit kringen van Taghi zich ophouden in het Rivierengebied. Een opsomming van vier geruchtmakende liquidatiezaken.

'Vluchtauto's' gestald in Maurik

Juli 2015

De politie spreekt van een van de grootste wapenvondsten ooit gedaan op Nederlandse bodem, als bij Opsporing Verzocht de inhoud van een opslaghok in Nieuwegein wordt getoond. Naast deze wapenvondst doet de politie in dezelfde periode een doorzoeking in het dorpje Maurik, waar de politie twee gestolen Audi’s aantreft. Die zullen later door justitie aan dezelfde groep verdachten worden toegeschreven.

Op de beelden van een observatiecamera bij een garagebox in Maurik zijn twee mannen bezig de Audi te prepareren. Ze brengen onder meer benzineflessen naar de auto. Volgens de aanklacht waren die bedoeld voor het laten afbranden van deze wagens bij een eventuele liquidatie door de groep. Pas in een later stadium - na een zeer onthullende getuigenis - krijgt de politie een echt goed beeld hoe deze verdachten in de organisatie van Ridouan Taghi passen.

'Spotter' van vermoorde Ronald Bakker komt uit Tiel

September 2015

Justitie verdenkt Ridouan Taghi binnen het in 2019 opgestarte Marengo-proces van moord, moordpogingen en brandstichting. De crimineel uit Vianen staat in deze rechtszaak met een zeventiental handlangers terecht.

Een van de aanklachten betreft de liquidatie op spywarehandelaar Ronald Bakker uit Huizen in 2015. Een van de ‘spotters’ bij die moord is de 31-jarige Ali M. uit Tiel. Hij hield samen met een kameraad de winkel van de spywarehandelaar in de gaten. Ali M. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar.

Jaouad W. uit Tiel bereidde liquidaties voor

2016 tot en met 2019

In het Marengo-dossier speelt ook een zekere Jaouad W., alias Boek of B-Lurge, een belangrijke rol. Dat is een crimineel uit Tiel van Surinaamse achtergrond, die net als Ridouan Taghi gedurende de jaren negentig deel uit maakt van de Nieuwegeinse straatrace- en jeugdbende Bad Boys.

Justitie ziet hem sinds 2015 als een sleutelspeler bij het opzetten en uitvoeren van door Taghi bevolen liquidaties. Jaouad W. is inmiddels in hoger beroep tot dertien jaar cel veroordeeld. Niet voor een liquidatie, maar wel voor voorbereidingen daartoe.

Inval in De Hennepe in Tiel

Oktober 2018

Medio 2018 staat Ridouan Taghi op de lijst van gezochte misdadigers van de Nederlandse politie en van Europol. De politie zet alles op alles om hem te pakken te krijgen. In het najaar doet de politie een hele reeks invallen in Midden-Nederland. Ook in Tiel komt een team langs.

De politie doet een inval in de wijk De Hennepe, waarbij wapens worden aangetroffen die volgens verschillende media in het bezit zouden zijn geweest van een familielid van Taghi. Het Openbaar Ministerie laat deze zaak in een later stadium vallen wegens gebrek aan bewijs.

Invallen in Tiel en Maurik na aanslag op Peter R. de Vries

Juli 2021

Na de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries van afgelopen dinsdag rijdt de politie twee verdachten klem op de A4. Het gaat om Kamil Pawel E., een 35-jarige Pool uit Maurik die de vluchtauto zou hebben bestuurd, en de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam. Laatstgenoemde, die opgroeide in Tiel, is de vermoedelijke schutter en een neef van de eerder veroordeelde Jaouad W.

In Maurik vielen zwaarbewapende agenten de woning binnen van Kamil Pawel E. Ook in Tiel viel de politie woonhuizen binnen en nam daar spullen in beslag. In de wijk Passewaaij had Delano G. een tweede onderkomen.

