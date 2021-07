Vakantieparken zitten nu al bijna vol: 'Bij code rood ontploft de zaak'

Dit weekend begint de zomervakantie in Noord-Nederland en nu is het al dringen geblazen bij vakantieparken en campings. Camping De Midden Veluwe in Harskamp zit helemaal vol. "Bij ons is tot half augustus géén plek meer," vertelt manager Jack Borgers.

Hij zag al aan de goede reserveringscijfers dat méér mensen sowieso al kozen voor een vakantie in eigen land. Nu code rood dreigt en we mogelijk niet meer naar het buitenland kunnen, komt er meer vraag naar vakantieplekken in eigen land, verwacht hij.

Laurens Taekema van Parkvakanties is het daarmee eens. Hij meldt dat de 665 bij hun aangesloten vakantieparken al bijna vol zitten. Hij verwacht dat als die code rood inderdaad van kracht wordt, er een run komt op de laatste mogelijkheden.

Minder voorpret

Anders dan andere jaren is dat mensen geen voorpret hebben van hun vakantie. Er is juist sprake van voorstress door alle snel veranderende berichtgeving over het virus en de reismogelijkheden, stelt Taekema. Mensen worden volgens hem wat huiverig om te gaan reizen en boeken meer in eigen land. "Als code rood inderdaad van kracht wordt, ontploft de zaak. Mensen zullen achter het net gaan vissen", aldus Taekema.

'Boek een hotel of zet een tent op in de tuin'

Borgers van de camping ziet dat ook. Hij weet ook dat bij meer vakantieparken op de Veluwe het niet meer mogelijk is een plek te reserveren deze zomer. Hij adviseert mensen creatief te zijn: "Boek een hotel of zet een tent op in de tuin."