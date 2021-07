Marcouch moet 'afgestane' agenten naar Arnhem halen

Marcouch kreeg de afgelopen jaren, met name van de SP, het verwijt dat hij bij de verdeling van agenten binnen het district dertien agenten waar Arnhem 'recht op had' bij buurgemeenten zou hebben gestationeerd. "Als we de berekeningen zoals die er destijds lagen, bot hadden doorgevoerd, was een aantal teams in de regio omgevallen", weet Marcouch.

Het echte probleem is de structurele schaarste van blauw

"Het probleem zit hem niet in die dertien, ik heb er meer nodig", betoogt de burgervader, die ook nog eens uitlegt dat agenten uit buurgemeenten al naar Arnhem komen om te helpen wanneer dat nodig is. "Het echte probleem is de structurele schaarste van blauw."

'Politieteams onder druk'

Op alle niveaus zet de burgemeester zich dan ook in om daar verandering in te brengen, legt Marcouch uit. "Maar de verdeling van personeel, daar gaat de politie zelf over. Wij stellen de prioriteiten en zij moeten leveren. Ik ga hen niet vragen waar ze de agenten vandaan halen." Maar dat de Arnhemse politieteams onder druk staan, ziet Marcouch ook.

SP'er Gerrie Elfrink ondersteunt het verhaal dat er meer blauw bij moet. "Tegen betere betaling", voegt hij toe. Toch benadrukt hij dat er bij de verdeling binnen de regio agenten elders zijn gestationeerd en dat Arnhem niet in de min moet blijven staan, ten opzichte van waar de stad volgens het 'objectieve model' recht op heeft. "Dat is dus ook eerlijk. Maar als de burgemeester het voor elkaar krijgt om die agenten via het Rijk naar Arnhem te krijgen, is dat natuurlijk ook goed."

Om tot een nieuwe verdeling te komen, moet Marcouch zijn collega-burgemeesters in de regio meekrijgen, vindt Elfrink. "Dat zal hij ongetwijfeld op een diplomatieke manier doen. We zullen hem daar dan ook niet direct mee lastigvallen. Over enige tijd zullen we hem wel bevragen over het resultaat dat zijn inspanning heeft opgeleverd."

'Op z'n strepen gaan staan'

Mochten die dertien agenten niet 'terug' naar Arnhem komen, dan heeft de burgemeester de urgentie onvoldoende duidelijk gemaakt, meent Guus van der Laak (Arnhem Centraal). "Hij moet op z'n strepen gaan staan. Er zijn lijstjes waar we heel slecht opstaan. Dan neemt hij die maar mee. Die aanpakken gaat niet met de huidige aantallen agenten."

Zie ook: Snoeihard oordeel over aanpak criminelen in Arnhem: 'De stad raakt achterop'