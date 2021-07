Bruine vloot krijgt miljoenen, maar voor sommige schippers komen die te laat

"Ik heb gehoord dat er al zeven jongens onderuit zijn", zegt Ruud Stam. Hij is een van de schippers van de bruine vloot en heeft twee historische zeilschepen. Hij merkt dat het slecht gaat met collega-schippers. "Een paar liggen er aan de ketting. En wat heel hard binnenkwam, is dat een collega een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dat raakt je dan wel."

Veel schepen van de bruine vloot liggen in Kampen, Elburg en Harderwijk. Op dit moment is de haven van Harderwijk echter leeg. De meeste schepen van de bruine vloot liggen elders voor anker. Ook de schepen van Stam liggen nu niet in Harderwijk.

Wel tijd, geen geld

Veel schepen hebben te maken met achterstallig onderhoud. "Er zijn nu jongens bij die gewoon geen geld hebben om onderhoud te kunnen plegen", zegt Stam daarover. "Ik zag vorige week een schip binnenkomen en dat zag er gewoon niet uit. En ik hoorde iemand naast me zeggen: 'Nou, die vent heeft toch wel tijd om te schilderen'. Hij heeft wel tijd om te schilderen, maar het geld is er gewoon niet."

Het kabinet heeft nu dus een noodfonds in het leven geroepen. Voor schepen van vijftig jaar en ouder is er maximaal 125.000 euro per schip gereserveerd. Sommige schippers vallen echter buiten de boot, zegt Stam: "Ja, wij moeten de boekhouding van 2019 kunnen overhandigen. Maar als je dan net in januari of februari 2020 begonnen bent... dat is de tijd dat de meeste schepen verkocht worden. De jongens die op dat moment een schip gekocht hebben, vallen dan buiten de regeling. En dat is voor die jongens heel triest."

Volgens het kabinet leveren de historische schepen een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse zeevaarthistorie. Met de versoepelingen kan de branche weer beetje bij beetje opkrabbelen. Al is er door de anderhalvemeterregel nog steeds niet veel mogelijk. "Vorige week had ik nog zes annuleringen", zegt Stam daarover. "Iedereen denkt dat het nu weer helemaal los gaat, maar voor ons betekent het dat we nog steeds niet volledig kunnen werken."

