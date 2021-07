Ze stonden er weer, de boeren, maar wat bereiken ze ermee?

Statenlid voor het CDA in Gelderland en woordvoerder landbouw Daisy Vliegenhart stond woensdag op de Markt in Arnhem tussen de boeren. "Het leek gemoedelijk, maar ik zag veel onrust onder de boeren", zegt Vliegenthart. "En wij hebben die onrust niet kunnen wegnemen. Ik heb echt met ze te doen. Ze hebben steeds te maken met veranderende regels."

Daisy Vliegenthart. Foto: Omroep Gelderland

Ze wijst met de vinger naar Den Haag. "Daar moet het beleid worden gemaakt, maar het is zomerreces en bovendien ligt de formatie nagenoeg stil", aldus Vliegenthart.

Intussen komen het Planbureau voor de Leefomgeving en Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit van Leiden, met 'kleine stukjes' om de stikstofcrisis op te lossen. "En de boeren schrikken daarvan, en worden boos. Als ik boer was, zou ik ook boos worden."

De provincie presenteerde vorige maand een pakket maatregelen tegen de stikstofcrisis.

Het CDA is van oudsher de partij die opkomt voor de belangen van de boeren. Het CDA lijkt na de laatste verkiezingen door de BoerBurgerBeweging als politiek vertegenwoordiger echter te zijn ingehaald. "Boeren en tuinders liggen ons na aan het hart. Dat was en blijft zo", reageert CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen.

Bezoek aan meer dan honderd boeren

Hij verwijst naar landbouwwoordvoerder Derk Boswijk. "Derk heeft in zijn eerste honderd dagen als Kamerlid al meer dan honderd boeren bezocht en hij helpt elke vrijdag een boer in de melkput of op het land. Wat hij hoort in de gesprekken, wordt ook in onze fractie besproken en brengt hij in bij de diverse debatten."

Boswijk presenteerde vorige week het plan om de komende tien tot vijftien jaar 1,5 tot 2 miljard euro per jaar te investeren in de landbouwtransitie. Boeren moeten meer aan natuurbeheer- en ontwikkeling doen. Boeren houden daarmee hun inkomen terwijl ze minder dieren houden. De stikstofuitstoot daalt daardoor.

Als het aan Geurts ligt, is zijn partij nog altijd de partij die opkomt voor de belangen van agrarisch Nederland. "Het CDA heeft afgelopen week een visie gepresenteerd die boeren en tuinders nieuw perspectief moet bieden. We zijn de enige en eerste partij die dit doet. Wij zeggen duidelijk: de boer is onmisbaar in onze toekomst. Zij spelen een sleutelrol bij de maatschappelijke opgaves die voor ons liggen, maar er zullen ook dingen veranderen."

'Landbouw is oude, kapotte diesel'

Na het begin van de boerenacties, in de herfst van 2019, vergeleek de Wageningse emeritus hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg op NPO Radio 1 de landbouw met een oude, kapotte dieselauto, die met allerlei trucs aan de praat wordt gehouden. "Men heeft steeds de oplossing voor zich uitgeschoven. Uiteindelijk moet er een oplossing komen. Een groot deel van de boerenbedrijven in Nederland heeft (...) geanticipeerd op de problemen die gaan komen."

Van der Ploeg over de landbouw (NPO Radio 1, 2019)

Maar niet elke boer wil anders boeren, wordt duidelijk uit de protesten in de afgelopen twee jaar. Esther de Snoo is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, weekblad voor boeren en tuinders. Draagvlak voor boerenprotesten in de samenleving is belangrijk, zegt ze. "De boeren hebben geleerd van de acties in het begin. In eerste instantie vond het publiek de acties nog sympathiek, maar toen mensen op de snelweg stilstonden merkte je irritaties. En die doodskist met daarop de naam Jesse (GroenLinks-leider Klaver, red.) hielp ook niet echt."

Er is veel machteloosheid onder boeren

De boerenacties zijn een middel om de frustraties en angst ruimte te geven, gaat De Snoo verder. "Er is veel machteloosheid onder boeren. Maar je bereikt uiteindelijk resultaat alleen aan de onderhandelingstafel. En zolang er geen duidelijkheid vanuit de overheid komt, blijven rapporten komen en wordt de onrust gevoed." Ze benadrukt dat de problemen waar de samenleving voor staat groter zijn dan de agrarische sector aankan. "We hebben het over klimaat, water, ruimte, stikstof. Complexe vraagstukken los je alleen samen op."

Esther de Snoo (Nieuwe Oogst): 'Er is veel machteloosheid onder boeren.' Foto: Nieuwe Oogst/Dirk Hol

Een meerderheid van de boeren is zich ervan bewust dat dingen anders moeten, zeggen De Snoo en Vliegenthart. Het Statenlid: "Er is een stroming die van mening is dat geen enkele boer weg moet. Maar dat is tegen de trend in. Boerenbedrijven worden steeds groter, het vinden van een opvolger voor je bedrijf is erg moeilijk en we moeten in ons kleine, volle land ruimte creëren voor onze kinderen die een woning nodig hebben."

'We krijgen ook veel waardering van boeren'

Het CDA moet het voortouw nemen om de polarisatie in de discussie over de toekomst van de landbouw te doorbreken en oplossingen durven bieden, zegt Geurts. "Het CDA heeft de eerste stap gezet met de landbouwvisie van Boswijk. Deze visie biedt nieuw perspectief en concrete maatregelen die de boer gaan helpen. We gaan moeilijke discussies niet uit de weg. Niets doen en wegkijken is geen optie, dan schaden we onze landbouw juist. We krijgen ook veel waardering van boeren die niet alleen de krantenkoppen maar ook de visie hebben gelezen."

