Arnhemse stedenband met Wuhan ter discussie: 'Opvoedkampen gaan ons te ver'

Moet je de stedenband aanhouden met een regime waar onder meer genocide plaatsvindt? Het blijft een beladen discussie in de Arnhemse gemeenteraad. Toch lijken de kaarten geschud. Het college wil de jarenlange band met het Chinese Wuhan aanhouden. Een raadsmeerderheid is van plan dat voorstel te steunen.

Een stedenband kan er alleen zijn als je gedeelde normen en waarden hebt en een bepaalde verbintenis voelt met een stad, betoogt raadslid Şuayip Dilekçi (DENK Verenigd Arnhem). "De manier waarop wij het verleden hier herdenken en de vrijheid vieren. Daar past een stedenband met China niet in."

Buiten de Chinese mensenrechtenschendingen richting de Oeigoeren, die in groten getale naar strafkampen worden gebracht, valt er wel meer aan te merken op het beleid in Wuhan, ziet Maarten Venhoek (D66). "Denk aan het sociale puntensysteem of de persvrijheid. Vrijheid van meningsuiting is er eigenlijk gewoon niet."

'Laat zien dat dit de grens is'

Nicky Eppich (VVD) vraagt zich af hoe het de onderdrukte Oeigoeren helpt als de stedenband wordt verbroken. "Ik denk dat je daarmee duidelijk laat zien dat dit de grens is", antwoordt Rick Jansen (ChristenUnie). "Dat we dit niet pikken."

Bijna al onze producten komen uit China, stelt Lea Manders (Arnhem Centraal). "Dus het klinkt voor ons lastig dat onze hele economie daar afhankelijk van is en dat we dan wel die stedenband verbreken."

Handel bedrijven kan altijd, reageert Dilekçi. "Die opvoedkampen gaan ons gewoon te ver en een stedenband is iets speciaals. Maar een Chinees product mag je nog steeds aanschaffen." Toch is Manders van mening dat uitsluiten niet werkt. "Probeer ze met een voorbeeld te laten zien hoe het ook anders kan."

'Onvrijheid en ondemocratische toestand'

Er is eerder al afschuw uitgesproken over de onvrijheid en ondemocratische toestand in China, weet burgemeester Ahmed Marcouch. "Die verdient het dat Europa en het Rijk daar zo krachtig mogelijk druk op uit blijven oefenen. Het is ook niet zo dat we een nieuwe relatie aangaan met Wuhan. Die bestaat al 22 jaar." Het feit dat er nu in de gemeenteraad over gesproken wordt, komt volgens hem vanwege die band. "Dat op zichzelf is al een teken wat je met zo'n relatie kunt bereiken."

De burgemeester vertelt over studenten die bezocht werden tijdens een bezoek aan de Chinese stad. "Die zijn ook op zoek naar vrijheid en democratie. In die uitwisseling krijgen zij wel degelijk iets mee van de manier waarop wij samenleven."

Dat gaat niet met een geheven vinger, beeldt de burgervader uit. "Dat werkt ook niet. Maar doordat wij daar zijn, hebben die jongeren op dat moment wel die kans en anders zou die er niet zijn."

Als mijn gastheer dat voor mij wil bepalen, dan zijn we klaar

Marcouch ziet ook wel dat Arnhem daar niet doorslaggevend in is. "Laten we daar bescheiden in zijn. Maar die band is wel aanleiding voor dat soort ontmoetingen."

En als blijkt dat er over bepaalde zaken niet gesproken mag worden of bepaalde groepen niet ontmoet mogen worden, kan dat aanleiding zijn om er niet naartoe te gaan, verzekert Marcouch. "Als mijn gastheer dat voor mij wil bepalen, dan zijn we klaar."

Toch blijft Dilekçi grote twijfels houden of China daarvoor openstaat. Eerder zijn dat soort onderwerpen volgens hem ook niet besproken. De komende weken neemt de gemeenteraad een beslissing over het aanhouden van de stedenband.

