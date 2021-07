Moeder vermoorde Shelley doet oproep aan advocaat

Na een 112-melding doet de politie op de avond van 23 juni 2020 een gruwelijke vondst in een appartementencomplex aan de Jan Th. Tooroplaan in Ede. In een van de woningen wordt een overleden persoon aangetroffen, drie mannen worden ter plaatse aangehouden.

Het slachtoffer

De overleden persoon blijkt de 22-jarige Shelley te zijn. Ze is met messteken in haar eigen woning om het leven gebracht. Shelley werkte in de zorg als thuishulp. Haar familie en vriendinnen omschrijven haar als een levendig persoon. Niet op haar mondje gevallen, soms fel, maar met het hart op de juiste plek, zo is het beeld dat wordt geschetst.

"Ik ga niet beweren dat Shelley een engel was. Ja, een engel met een b (bengel) ervoor", zegt Shelleys moeder Mariët bij wijze van grap in de maanden na het drama.

De dader

Een van de verdachten is Tonnie E. de vriend van het slachtoffer. Shelley en hij hebben sinds een paar maanden een relatie en een paar weken voor het drama is hij bij Shelley in haar appartement aan de Jan Th. Tooroplaan komen wonen.

Tonnie E. heeft inmiddels toegegeven dat hij Shelley om het leven heeft gebracht. Hij zit voorlopig vast in de penitentiaire inrichting in Alphen aan de Rijn, in afwachting van zijn proces.

Tonnie is 24 jaar en werkte in het familiebedrijf dat handelt in auto-onderdelen van sloopauto's in Ede, waarvan hij samen met zijn vader eigenaar is.

Bloedbad met meerdere messen

Het moet een enorm bloedbad zijn geweest in de woning. Shelley is met tientallen messteken om het leven gebracht, zo vertelt haar moeder tijdens een herdenkingsbijeenkomst na het drama. Tonnie heeft Shelley met meerdere messen toegetakeld, zo blijkt tijdens een eerdere tussentijdse zitting.

Maandag zullen mogelijk meer details bekend worden over het drama.

Twee andere verdachten

Naast Tonnie E. werden die avond nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om de broers Justin en Wesley. Zij werden al snel vrijgelaten, omdat ze pas na het overlijden van Shelley bij de woning aankwamen en door justitie inmiddels als getuigen in plaats van daders worden gezien.

Een van de twee broers zou degene zijn geweest die 112 gebeld heeft.

Moord of doodslag?

Justitie beschuldigt Tonnie E. van doodslag. In het Wetboek van Strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de termen 'moord' en 'doodslag'.

Bij moord moet duidelijk zijn dat de dader opzettelijk en met voorbedachte rade een ander om het leven heeft gebracht. Als de dader iemand opzettelijk om het leven brengt zonder voorbedachte rade, is er sprake van doodslag.

De rechter kan ook nog een tbs-maatregel opleggen. Dat is mogelijk als de dader tijdens het plegen 'leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens en er vrees is voor herhaling.'

Moeder van Shelley doet oproep aan de advocaat

De moeder van Shelley verscheen na het drama meerdere keren in de media om te vertellen over de impact van de gewelddadige dood van haar dochter.

Na het drama deden allerlei geruchten over Shelley de ronde. "Het doet ons zo zeer", zegt moeder Mariët.

In aanloop naar de zaak doet zij een oproep aan de advocaat van de verdachte. "Ga af op de feiten. Dat zie ik bij heel veel nabestaanden, dat hun kinderen worden zwartgemaakt", zegt moeder Mariët. "Ik snap dat hij (de advocaat, red.) de verdachte moet verdedigen, ik snap dat dat zijn werk is. Maar ga niet mijn dochter zwartmaken. Ga af op de feiten en niet meer."

