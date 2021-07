Dit is de veroordeelde Jaouad W., de neef van de schutter van Peter R. de Vries

Delano G., de verdachte van de moordaanslag op Peter R. de Vries, blijkt volgens De Telegraaf een neef van een kopstuk uit de Taghi-groepering. Deze crimineel is net als de vermeende schutter van afgelopen dinsdag afkomstig uit Tiel. Wie is deze Jaouad W.?

In het Marengo-dossier speelt ook een zekere Jaouad W., alias Boek of B-Lurge, een belangrijke rol. Niet als verdachte, maar als een contact van de huidige verdachten. Het Marengo-proces is de rechtszaak die justitie tegen de crimineel Ridouan Taghi en zijn organisatie heeft aangespannen. Hierbij staan bijna twintig verdachten terecht. De zaak loopt volop.

Jaouad W. werd al eerder veroordeeld voor werkzaamheden voor de Taghi-organisatie. Hij zou betrokken zijn bij wapenhandel en voorbereiding van liquidaties, in een aansturende rol. Hij komt uit Tiel en is van van Surinaams-Hindoestaanse achtergrond.

Diezelfde Jaouad W. zou volgens De Telegraaf een volle neef zijn van Delano G. De man die dinsdag werd opgepakt als verdachte van de aanslag op Peter R. De Vries. En dat is belangrijk nieuws. Want justitie heeft Jaouad W. altijd gezien als iemand die meerdere liquidaties voorbereidde.

Zie ook: 'Verdachte aanslag op Peter R. de Vries is neef van kopstuk 'moordbende' Taghi'

Op het oog een stijlvolle zakenman

Jaouad W., die oorspronkelijk in Vianen opgroeide, leert Ridouan Taghi in de jaren negentig kennen. Samen maken ze deel uit van de Nieuwegeinse straatrace- en jeugdbende Bad Boys. Kort na de eeuwwisseling verhuist de Hindoestaande Surinamer naar Tiel, waar hij samen gaat wonen met een vrouw en een gezin sticht. Voor zijn Tielse omgeving is hij met zijn stijlvolle Gucci- en Prada-kleding een geslaagde zakenman.

Al in 2014 vindt de politie in een woning in Tiel, waar hij veel verblijft, twee vuurwapens, die van hem zouden zijn. Maar Jaouad wordt door justitie pas sinds de zomer van 2015 gezien als een sleutelspeler bij het opzetten- en uitvoeren van door Taghi bevolen liquidaties; het 26Koper-onderzoek.

Het bewijs daartoe komt onder meer naar voren op door onderzoekers onderschepte cryptotelefoon e-mailberichten die Taghi en zijn handlangers naar elkaar stuurden. De man uit Tiel zou zich daarbij bedienen van schuilnamen als B-Lurge, Boek en De Chinees. Opvallend tijdens de dagen dat hij moest voorkomen in het 26Koper-proces in Amsterdam was zijn kalme ‘zwijgende’ voorkomen. Ook wisselde hij per zittingsdag veel van hoofddeksel en bril.

Zie ook: Versleutelde telefoon 'mysterieuze' Jaouad W. uit Tiel toegevoegd in Taghi-proces

Angst voor criminelen die vanuit de gevangenis gevaarlijk blijven

De man uit Tiel is inmiddels in hoger beroep tot een lange - 13-jarige - gevangenisstraf veroordeeld. Niet voor een liquidatie, maar wel voor voorbereidingen daartoe. Hij zit die straf nu uit.

De Opsporingsautoriteiten hebben er nooit een geheim van gemaakt dat Jaouad bij andere moordonderzoeken in beeld is gekomen. Het Openbaar Ministerie slaagde er alleen niet in die aanklachten hard te maken. De angst die leeft bij veel opsporingsautoriteiten is dat liquidatieverdachten - zoals deze Jaouad W. - ondanks strenge inspectie er toch in slagen moorden voor te bereiden in de gevangenis.

Die angst is door de officier van justitie een aantal malen geuit tijdens het nu lopende Marengo-proces. Dat zou dan gebeuren via in het geniep binnen gemokkelde telefoons, of via contacten, zoals advocaten of bezoekers. Of de aanslag op Peter R. De Vries overigens daadwerkelijk door de groep Taghi is uitgevoerd, moet nog blijken.

Zie ook: Vermeende schutter Peter R. de Vries groeide op in Tiel