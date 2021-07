Leden Chinese hennepbende horen tot vijf jaar celstraf eisen

Ze huurden onder een andere naam en met valse papieren overal in Nederland huizen en appartementen, om er vervolgens hennepkwekerijen in te beginnen. Maar als begin 2020 in Apeldoorn de eerste wordt ontdekt, ontstaat een sneeuwbaleffect: uiteindelijk worden zeventien kwekerijen opgerold in heel Nederland, waaronder een groot aantal in Gelderland. Drie mannen van Chinese afkomst van 28, 31 en 37 jaar stonden vrijdag voor de rechter in Zutphen op verdenking van betrokkenheid bij de kwekerijen. Het Openbaar Ministerie eiste straffen van drie tot vijf jaar cel.

De verdachten zouden in Gelderland kwekerijen in Apeldoorn, Duiven, Tiel, Heerde, Nijmegen en Beuningen hebben gerund. De eerste werd ontdekt in de Korenstraat in Apeldoorn. De politie trof er 440 planten aan. De woning zou onder een andere naam en met valse papieren gehuurd worden door één van de drie verdachten, die er met zijn gezin zou gaan wonen.

Hij beweert dat hij niets wist van de kwekerijen. De man huurde het pand toen al bijna tien maanden. Door de ontdekking van deze kwekerij kwam de zaak aan het rollen en werden tal van namen, bankrekeningen en daardoor locaties van andere kwekerijen gevonden.

'Een goudmijn'

Uiteindelijk zijn in 2020 op zeventien locaties hennepkwekerijen ontdekt, vaak gevestigd in rijtjeshuizen of appartementen door heel Nederland, van Leeuwarden tot Boxmeer en van Enschede tot Eindhoven. "Een goudmijn", aldus de officier van justitie. Er is zeker een half miljoen euro met de drugs verdiend. Bij de kwekerijen zijn nog veel meer mensen betrokken, maar alleen de drie Chinese mannen staan vandaag voor de rechter.

De werkwijze was telkens ongeveer hetzelfde. Het huis of appartement werd gehuurd door één van de verdachten met valse papieren. Er werd een kwekerij aangelegd en het pand werd 'bewoond' door illegale Chinezen, onder meer geregeld door de verdachten. Vaak was er in de woning qua voorzieningen niet veel meer aanwezig dan een enkel matrasje.

In de meeste ontdekte kwekerijen stonden enkele honderden planten en vaak nog een aantal stekken. De politie kon in een aantal gevallen ook nagaan dat er vaker dan één keer was geoogst. De stroom werd illegaal afgetapt en er was vrijwel overal sprake van brandgevaar, door de provisorisch aanlegde verwarmingssystemen en kabels.

Brandgevaar en schade

Twee van de drie verdachten zitten vast. Ze worden in de rechtszaal bijgestaan door een tolk. De mannen van 31 en 37 ontkennen beiden dat ze een rol hebben gehad bij de hennepkwekerijen, verder laten ze weinig los. Maar justitie zegt genoeg bewijs te hebben dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie en betrokken waren bij de productie van hennep, ook al hebben ze zelf vermoedelijk niet als teler gewerkt.

Zo is er onder andere veel bewijs te vinden in de app-gesprekken, ook uit gesprekken tussen de verschillende verdachten. Ook hebben beide verdachten eerder vastgezeten voor drugs. "Deze man is een beroepscrimineel", aldus de officier van justitie over de 31-jarige verdachte. Hij vindt dat de man van 37 een vergelijkbare rol heeft gehad. De officier eist tegen beide mannen vijf jaar cel met aftrek van voorlopige hechtenis.

De voorlopige hechtenis van de jongste verdachte (28) is sinds een aantal weken geschorst. Hij zou in de criminele organisatie vooral als loopjongen gefungeerd hebben. Hij regelde spullen voor de kwekerijen, zoals lampen, en haalde geld op. Hij beweert op zitting naïef te zijn geweest en zegt geen idee te hebben gehad dat zijn werkzaamheden te maken had met drugs. "Ik ben nooit in een hennepkwekerij geweest, dus ik herkende het ook niet."

Tegen hem eiste de officier van justitie een lagere straf, namelijk drie jaar cel. Zijn advocaat benadrukt de beperkte rol en het blanco strafblad van zijn verdachte en vindt een eis van drie jaar cel dan ook veel te hoog: "Hij heeft een half jaar vastgezeten en wil graag een opleiding gaan doen, aan een nieuwe toekomst bouwen."

Niet van plan te stoppen

De officier van justitie benadrukt de schade en risico's voor de maatschappij van dit soort drugshandel. "In dat opzicht doet softdrugs niet onder voor harddrugs. " Hij doelt daarbij mede op het brandgevaar voor omwonenden en voor de verhuurder de schade die in huizen wordt aangericht door de verbouwing die nodig is om de kwekerij te realiseren.

Bovendien leek het er niet of de criminele organisatie van plan was te stoppen met de activiteiten. Dezelfde verdachte had alweer nieuwe huurcontracten ondertekend, onder andere voor een woning in Arnhem. Tot de aanleg van een hennepkwekerij is het daar niet gekomen.

De uitspraak is vanwege de omvang van de zaak op 20 augustus .

