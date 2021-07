Wel of geen windmolens? Gemeente Doetinchem wacht onderzoek af

"De motie die wij als SP indienen borduurt voort op een motie die eerder is aangenomen in de Tweede Kamer", zegt fractievoorzitter Hans Boerwinkel. Volgens de partij kunnen windmolens negatieve effecten hebben op de leefkwaliteit en gezondheid van direct omwonenden. "Het is daarom van belang de gezondheidsrisco’s zo goed mogelijk in beeld te brengen", zegt Anne Marie Kamphuis van GroenLinks.

De PvdA is wel benieuwd wat het onderzoek van het RIVM gaat opleveren. "Het bevestigt niet altijd de onderbuikgevoelens van mensen en ook niet de mening van de hardste schreeuwers", aldus Govert-Jan Pontier van de PvdA.

Geen illusies wekken

Wethouder Frans Langeveld steunt de motie die raadsbreed werd aangenomen, maar waarschuwt dat niet de illusie moet ontstaan dat het draagvlak wordt vergroot. "Het is zeker de moeite waard om de laatste kennis erbij te betrekken om een goede afweging te maken", aldus Langeveld. "Het lopende proces wat we in hebben gezet moet wel door kunnen gaan. Dat kan ook, want we zijn nog niet aan het toetsingsmoment."

Ook buurgemeente stelt windmolens uit

De gemeenteraad van buurgemeente Bronckhorst stelde afgelopen maandagavond kaders vast voor de bouw van windmolens. Daar staat de deur vanaf 2024 open voor de bouw van een windpark in het buurtschap Eldrik.

