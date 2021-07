Pomp van Theo Wenting mag verhuizen van Doetinchemse raad

Vorig jaar rond deze tijd was er nog een meerderheid van de raad tegen de verhuizing van het pompstation naar de Oostelijke Randweg. Argumenten waren dat het natuurgebied De Zumpe en het unieke landschap worden aangetast door de komst van een tankstation.

Afgelopen maart ging pomphouder Theo Wenting tegen het besluit van de gemeenteraad in beroep en kreeg gelijk van de Raad van State. De gemeente moest met een betere onderbouwing komen waarom de verhuizing van het tankstation van de Wijnbergseweg naar de Oostelijke Randweg niet door kon gaan.

Die nieuwe onderbouwing kwam er niet, maar het raadsvoorstel werd geactualiseerd. Mede door raadslid Sipke Hubers die vorige keer nog tegen de verplaatsing van het tankstation stemde, is er nu wel een meerderheid in de gemeenteraad voor de verhuizing naar de Oostelijke Randweg.

Twee kampen in de gemeenteraad

"De Raad van State heeft ons in maart een rode kaart gegeven", zegt Marius Weijers van de VVD. "Nu moeten we als overheid laten zien dat we betrouwbaar zijn en het beleid doorzetten dat we tankstations niet in een woonwijk willen hebben."

Dat vind ook coalitiegenoot CDA. "Dit voorstel doet recht aan de initiatiefnemer die zelf is in gegaan op het voorstel van de gemeente om te verhuizen naar de locatie aan de Oostelijke Randweg", zegt Rob Veenes.

'Dit voorstel rammelt aan alle kanten'

Toch denken een aantal andere partijen de PvdA, GroenLinks, SP en D66 dat er niet genoeg tijd is genomen om naar alternatieve locaties te kijken. "Dit voorstel rammelt aan alle kanten", zegt Steven Kroon van de PvdA over het beladen onderwerp. "Het wordt er voor de zomer nog even snel door heen gejast. Dit is een nieuw democratisch dieptepunt voor Doetinchem."

De PvdA en de SP uitten ook kritiek richting wethouder Ingrid Lambregts die volgens de partijen meer een voortrekkersrol had moeten nemen in het proces. Zo had de wethouder eerder moeten kijken naar alternatieve locaties voor het tankstation. "Maar het is een illusie dat je ergens anders in Doetinchem een betere plek vindt voor een tankstation waar je geen bezwaarmakers hebt."

Opnieuw gang naar de Raad van State

Nadat de pomphouder naar de Raad van State stapte doen buurtbewoners van de Oostelijke Randweg dat nu op hun beurt. Ze vechten de verhuizing van het tankstation aan, omdat ze vinden dat een mooi natuurgebied wordt aangetast.

