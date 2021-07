Deze dames van boven de 50 willen vooral 'niet zeuren'

De naam komt uit de beginregels van het gedicht ‘Warning’ van Jenny Joseph: "When I am an old woman I shall wear purple. With a red hat that doesn't go and doesn't suit me." Of in het Nederlands: 'Wanneer ik oud ben ga ik paars dragen. Met een rode hoed die er niet bij past en me niet staat'.

De belangrijkste uitgangspunten van de ‘society’ zijn 'vrijheid blijheid' en vooral ‘niet zeuren’. Ook in Apeldoorn is er een ‘chapter’; een afdeling van de rode hoedenverenging, die zich de Bezige Appel Bijtjes noemt.

Bij hun inauguratie kiezen de leden allemaal een adellijke naam. De voorzitster is de Queen. En in Apeldoorn heet vanwege de bijtjes, de Queen Bee. “Natuurlijk is er ook plaats voor het delen van lief en leed”, vertelt Queen Bee Elisabeta (72) aan Jochem van Gelder in het programma Van Gelders Grijs. “Dat is ook geen zeuren. Maar we komen vooral bij elkaar voor de gezelligheid.” De society heeft dus geen doel of nut. De 'red hatters' maken lol en doen vooral niet moeilijk.

Conventie

De dames konden de afgelopen anderhalf jaar niet veel meer dan samen wandelen door alle coronabeperkingen. Nu er weer meer kan verheugen ze zich op nieuwe ‘sjalotjes’, zoals de gezamenlijke uitjes genoemd worden. En voor 2022 zijn er plannen voor het organiseren van een conventie: een bijeenkomst voor 300 red hatters in het hele land.

Op zijn boerenklompen en met pet is Tunnes Gierpet (70) minder adellijk in voorkomen dan de red hatters. Maar ook hij kan zich helemaal vinden in het ‘niet zeuren’ van de dames. “Je moet gewoon schik maken, lekker flauwekul.”

Het lol maken en andere mensen aan het lachen maken doet hij al zijn hele leven. “Als we allemaal schik hebben, en we lachen allemaal met elkaar, dan hebben we ook geen ruzie.”

