Edese grensrechter Van Roekel vlagt EK-finale

Sander van Roekel uit Ede is aangesteld als assistent-scheidsrechter in de finale van het EK voetbal tussen Engeland en Italië. Dat heeft voetbalbond UEFA donderdag bekendgemaakt.

Van Roekel maakt als grensrechter deel uit van het team van Björn Kuipers. Samen met de andere assistent, Erwin Zeinstra, hebben ze als eerste Nederlanders ooit de leiding over een finale van het Europees kampioenschap voetbal.

De aanstelling hing al even in de lucht, maar is nu door de UEFA bevestigd. De wedstrijd wordt gespeeld in het imposante Wembley Stadium in Londen.

Finale was het ultieme doel

Voor het EK vertelde de Edenaar, die al voor de vijfde keer actief is op een eindtoernooi, dat de finale het summum is. "Natuurlijk willen we de finale. Maar negentien andere scheidsrechters willen dat ook, dus die kans is niet heel groot."

Het is de verwachting dat dit EK het laatste eindtoernooi is voor 'Team Kuipers', al wil de scheidsrechter daar zelf nog niet te veel over kwijt. "Ik ga na het EK bepalen wat ik ga doen", zei Kuipers voor het toernooi tegen RTV Oost.

