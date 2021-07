'Waanzin en gekkenwerk', veel kritiek op plan duizenden zwijnen en herten op Veluwe af te schieten

De FBE wil het komende jachtseizoen zo'n 3000 edelherten en ruim 8000 zwijnen afschieten. Dat is volgens de wildbeheerder nodig om de biodiversiteit te waarborgen en de natuur gezond te houden.

Zie ook: Duizenden zwijnen en herten op de Veluwe moeten dood

'Wolf eet gerust 100 jonge zwijnen'

"Waanzin en gekkenwerk", noemt Harry Voss namens de Partij voor de Dieren de afschot. "Het is ieder jaar waanzin, maar dit zijn wel hele grote cijfers. Er loopt nu bovendien een wolf. Er wordt net gedaan alsof die wolf geen effect heeft. Onzin. Eén wolf eet gerust honderd jonge zwijnen. En anders wordt een populatie vanzelf uitgedund. Bijvoorbeeld door een combinatie van voedseltekort, een strenge winter en een koud voorjaar met veel regen. Het ene jaar heb je nu eenmaal meer zwijnen dan het andere."

Harm Niesen van de Faunabescherming sluit zich hierbij aan: "Je moet als Veluwe geen zwijnen fokken en ze daarna afschieten. Het is gewoon oogst. Jagers willen namelijk niet dat die dieren verhongeren. Officieel worden ze niet bijgevoerd, maar er wordt wel voer gebruikt om ze te lokken en beter onder schot te krijgen. De FBE komt op voor jagers, want die betalen jaarlijks flink om te schieten."

"De wolf is prima in staat de populatie in stand te houden", vervolgt Niesen. "In een gebied waar de wolf jaagt, komen geen zwijnen meer. In Yellowstone in Amerika schoten ze lange tijd de wolven dood. Toen kwamen er teveel herten. Later werd de jacht op wolven verboden en kromp de hertenpopulatie. Wolven regelen zelf hoeveel er te jagen is, zolang ze niet zelf bejaagd of omheind worden."

Jagen tegen stikstof

Volgens de FBE is de jacht ook nodig om het overschot van CO2 en stikstof in de natuur tegen te gaan. Want gezonde bomen en planten halen dit uit de lucht.

"Een typisch gezocht argument en je reinste onzin", zegt Niesen hierop. "Overal lopen grote grazers als de Schotse hooglander. Die mogen alles eten, maar voor herten geldt dat blijkbaar niet? Het is een simpele wet. Je krijgt nu eenmaal de dieren die gedijen in het landschap dat je creëert. De Veluwe is heel geschikt voor zwijnen. Als mens hoeven we ons niet met populaties te bemoeien. Als er ergens geen voedsel meer is, trekken de dieren weg. Dieren die niet in staat zijn zich aan te passen gaan dood."

Als je de natuur haar gang laat gaan, zijn kogels niet nodig

Ook Voss is niet te spreken over het stikstofargument. "Ze halen er ook van alles bij. Dat hebben ze zelf zo bedacht. Een schietsysteem is een failliet systeem. Ze gaan deze hele planning bovendien nooit halen. Niet met de huidige middelen, of ze moeten met een helikopter en een mitrailleur gaan jagen. Als je de natuur haar gang laat gaan, zijn kogels niet nodig. Daarbij is het niet zo dat je in de natuur struikelt over de zwijnen. Mensen zijn blij als ze een zwijn in het bos zien."