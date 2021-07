Bel zelf je contacten bij positieve test, GGD's te druk met stijgende besmettingen

Het is weer drukker in de teststraten van de GGD. Foto: ANP

Het aantal besmettingen neemt rap toe, dus het is drukker in de teststraten. GGD's schalen flink op om het allemaal aan te kunnen, maar als je positief getest bent, moet je nu al zélf je contacten bellen. Terwijl het idee eigenlijk was dat de testcapaciteit in de zomer kon worden afgeschaald.

GGD Noord- en Oost-Gelderland spreekt van een 'enorme stijging' van de vraag in de teststraten. "Vorige week namen we 5.544 testen af (exclusief mensen die testen om te kunnen reizen, red.). Van maandag 5 juli tot en met woensdag 7 juli zijn er al 4.634 testen excl. reizigers afgenomen", rekent een woordvoerder voor.

Het zijn zoveel besmettingen in een paar dagen tijd dat het bron- en contactonderzoek nu al in de knel komt. Wie positief test, moet zelf zijn contacten bellen om ze te informeren. De GGD's hebben daar geen tijd meer voor, juist omdat mensen door de versoepelingen meer contacten hebben. GGD's over het hele land helpen elkaar daarom bij het bron- en contactonderzoek.

Testcapaciteit werd juist afgeschaald

De drukte in de teststraten gaat gelijk op met het stijgende aantal besmettingen. Toch was dat niet voorzien, zegt GGD Noord- en Oost-Gelderland. "De prognose vanuit het ministerie van VWS was een afschaling in de zomer, dat is momenteel echter niet zichtbaar. Verklaring kan zijn de opening van de samenleving en een variant die zeer besmettelijk is. Jongeren ervaren daarbij weinig klachten van het coronavirus, maar testen wél positief. De explosieve stijging van de testvraag is aangekaart bij GGD GHOR Nederland en VWS." Het ministerie moet officieel opdracht geven om de testcapaciteit op te schalen.

Ook GGD's Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden zien meer mensen in hun teststraten en zetten extra mensen in. "Maar iedereen kan nog binnen 24 uur terecht", belooft Gelderland-Midden.

