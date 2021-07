Verdachte miljoenenfraude blijft weg, dagvaarding niet in Turkije bezorgd

De verdachte in een grootschalige fraudezaak, waarbij de Belastingdienst voor 19,5 miljoen euro werd getild, verscheen donderdag niet voor de rechtbank in Arnhem. De dagvaarding voor de zitting bleek niet op zijn adres in Turkije te zijn bezorgd. De zaak is aangehouden en gaat nu verder op 16 december.

Het gaat om de Turkse zwager van een Griekse horecaondernemer met destijds een café in Duiven en een hotel-restaurant in Arnhem. De laatste spande samen met een belastingambtenaar uit Duiven. Ze verduisterden belastinggeld dat ze in 2014 overmaakten naar de zwager in Turkije. Die zou een deel van de miljoenen hebben omgezet in goud.

Biljartvrienden veroordeeld

De horecaondernemer en inmiddels ex-ambtenaar - twee biljartvrienden - werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 46 en 48 maanden. Ze hoeven van de rechter geen geld terug te betalen, omdat ze er nooit de beschikking over hadden. Dat zou echter niet gelden voor de zwager van de Griek uit Duiven, vandaar dat er een dagvaarding naar Turkije werd gestuurd.

De Turk zou donderdagmiddag gehoord worden voor de Meervoudige Kamer, maar kwam dus niet opdagen. "We hebben een woon- en werkadres in Turkije en zijn er vrij zeker van dat die adressen kloppen", verklaarde de officier van justitie tijdens de zitting. "We zijn echter afhankelijk van de medewerking van de Turkse autoriteiten. Het is allemaal erg vaag en niet transparant hoe het daar loopt."

Staat probeert het geld al jaren terug te halen

De Nederlandse Staat probeert de weggesluisde miljoenen al jaren terug te halen uit Turkije, maar de zaak heeft bij de Turkse autoriteiten bepaald geen prioriteit. Daarom werd de Turkse verdachte gedagvaard, maar zonder succes. De vraag is of hij 16 december wel in Arnhem verschijnt. Zo heeft hij nog geen advocaat, vertelde de voorzitter van de rechtbank.

Ze vroeg de officier wel om aanvullende informatie, om in december beter beslagen ten ijs te komen. "De laatste informatie die we hebben dateert van 2014." Dat laatste zegde de officier toe, want ook zonder de aanwezigheid van de verdachte kan de zaak dan behandeld worden. Of er moet op het laatste moment een advocaat van de Turkse verdachte opduiken die om uitstel vraagt in verband met bijvoorbeeld een informatieachterstand.

