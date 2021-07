Meer doden tijdens tweede coronagolf, vooral oudere mannen stierven

De GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland is relatief goed door de tweede coronagolf gekomen, berekende het CBS op basis van voorlopige sterftecijfers per week. Alleen in buurregio IJsselland overleden relatief gezien minder mensen.

In de regio, die reikt van de Achterhoek tot de Noordoost-Veluwe, overleden tussen september 2020 en juni 2021 4,6 procent meer mensen dan verwacht als er geen coronapandemie was geweest. In absolute getallen gaat het om 295 overledenen.

Dat is relatief weinig vergeleken met de rest van Nederland. Naastgelegen regio IJsselland kwam er nog beter vanaf, met een oversterfte van 'slechts' 3,1 procent.

Andere Gelderse regio's harder getroffen

De andere twee Gelderse GGD-regio's hadden meer pech. In Gelderland-Zuid overleden 12,4 procent meer mensen (454 mensen in totaal), in Gelderland-Midden ging het om 10,4 procent meer (488 mensen in totaal). Dat is nog altijd minder dan in Flevoland, Zaanstreek/Waterland en Twente die in de tweede golf harder getroffen werden.

In heel Nederland stierven 11.000 mensen meer dan verwacht. Vooral in de leeftijdsgroep 65-80 jaar en onder mannen sloeg het virus toe.