Vuurwerkverbod in Apeldoorn definitief, maar kan niet worden gehandhaafd

Dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken zat er al langere tijd aan te komen. Al in oktober 2019 nam de gemeenteraad de motie Afsteekverbod vuurwerk aan. Hiermee gaf de raad aan van plan te zijn een verbod op het afsteken van vuurwerk in te voeren, maar het was toen nog niet definitief.

Daarvoor moet het verbod worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een meerderheid van de raad heeft vandaag gestemd voor deze APV-wijziging en daarmee is het afsteekverbod – waarvan de veiligheidsdriehoek heeft laten weten dat het niet te handhaven is - ingevoerd.

Handhaving grote zorg

CDA, 50PLUS, SGP, GroenLinks, ChristenUnie, NDA, Verenigde Senioren Partij, Partij voor de Dieren en de PvdA liggen op één lijn en hebben allemaal voor het verbod gestemd. De VVD, Groei en Toekomst, SP, GemeenteBelangen en Lokaal Apeldoorn stemden tegen. De grootste zorg van deze partijen is dat de veiligheidsdriehoek heeft aangegeven dat het niet te handhaven is.

SP, VVD en Lokaal Apeldoorn dienden eerder vandaag nog een motie in met een verzoek aan het college niet het afsteekverbod centraal te stellen, maar de transitie naar een veilige jaarwisseling, en af te zien van een APV-wijziging. Een merendeel van de raad stemde tegen deze motie.

Vuurwerkverkopers boos

De beslissing van de raad en de financiële gevolgen hiervan hangt als een donkere wolk boven Apeldoornse vuurwerkhandelaren. Dat het verbod er nu is komt niet als een verrassing, maar roept wel veel boosheid op.

“Jammer dat in een democratie gekozen kan worden om de inwoners en ondernemers niet te betrekken bij besluitvorming, maar puur te handelen om het mandaat wat gekregen is bij de verkiezingen. We zullen zien of dit deel van het beleid tijdens de volgende gemeentelijke verkiezingen van invloed gaat zijn op het stemgedrag van de kiezers”, zegt vuurwerkverkoper Nathalie de Vries.

Ze laat het er niet bij zitten: “Ik ben al in gesprek met een advocaat en dat ga ik dan zeker doorzetten. Wat mij betreft moet de gemeente ons een schadeclaim geven, want ik ga niet mijn zaak kapot laten maken door een stomme beslissing van de gemeente.”

Zie ook: Afsteekverbod vuurwerk strop voor verkopers in Apeldoorn: ‘Het maakt mijn zaak kapot’