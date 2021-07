'Wethouder overtreedt wet rond bezwaren bouw Arnhemse Gashouderskwartier'

Met de tijd die het college neemt voor een besluit over de bezwaren rondom de bouw van de woningen in het Arnhemse Gashouderskwartier worden de wettelijke termijnen overschreden. Dat stelt fractievoorzitter Mattijs Loor (D66). Kopers laten weten dat de projectontwikkelaar inmiddels al prijsstijgingen heeft aangekondigd.

Loor wijst op het bestuursrecht waarin gesproken wordt over een termijn van 12 weken met maximaal 6 weken verlening voor de bezwaren die vorig jaar na de zomer werden ingediend. Verder verlengen mag alleen als alle belanghebbenden ermee instemmen, andere belanghebbenden niet in hun belang worden geschaad of het wettelijk procedureel noodzakelijk is, legt Loor uit. "Dat is alle drie niet aan de orde."

De belangrijkste bezwaarmaker voor de geplande 186 woningen in het Gashouderskwartier is Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg. Dat verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied. Ondertussen gaat er nog altijd geen schop de grond in.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp laat weten dat zij met de bewaarmakers in overleg is om tot een goede oplossing te komen. Een zorgvuldig besluit kost tijd, stelt zij. "Het college is zich ervan bewust dat termijnen daarbij worden overschreden." Op de lange termijn hoopt Bouwkamp daarmee juist langlopende procedures te voorkomen.

'Wet is echt heel dwingend'

Daarmee geeft de wethouder volgens Loor toe zich niet aan de wet te houden. "Want die is echt heel dwingend over wanneer je zo'n procedure mag verlengen." Hij wil van Bouwkamp weten hoe zij het risico op de claims van kopers ziet als gevolg van het feit dat de gemeente hen in deze situatie heeft gebracht.

"Dat ligt allemaal vrij complex", stelt de wethouder. "Daar gaan ook de gesprekken met de belanghebbenden over." Ook heeft de wethouder de projectontwikkelaar verzocht coulant te zijn bij het verlengen van de koopcontracten, die binnenkort aflopen.

Dat verzoek lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. Rozerie Bosma laat namens een groep kopers weten dat projectontwikkelaar BPD vanaf oktober met prijsstijgingen gaat komen. Dat kan voor sommigen tot extra kosten van 15 tot 18 procent leiden, rekent zij voor. Dat zou vele tienduizenden euro's betekenen.

'Geen reactie gemeente'

Het proces verloopt verder nog altijd niet naar wens, stelt Bosma. Er zijn weliswaar informatiebijeenkomsten vanuit BPD waarin de projectontwikkelaar zijn perspectief beschrijft, maar van de gemeente hoorden de kopers volgens haar nog altijd niets. Op een e-mail die zij op 22 juni aan Bouwkamp stuurde, zegt Bosma nog geen reactie te hebben gehad. Daarin vragen de kopers onder meer om uitleg over de huidige status. "Die is nog steeds heel onduidelijk."

De aangekondigde prijsstijgingen zullen volgens Bosma betekenen dat veel kopers het plaatje financieel niet meer kunnen dragen. Sommigen van hen hebben hun vorige woning al verkocht of wonen nu met twee kinderen bij hun ouders, legt zij uit.

De kans op het succes van claims richting de gemeente, schat Bosma zelf laag in. Maar ze wil dat wel gaan uitzoeken.

Op de vraag of zij zelf van mening is dat de wet haar de ruimte biedt om de tijd te nemen voor de bezwaren zoals ze nu doet, wil Bouwkamp niet ingaan.