Vermeende schutter Peter R. de Vries groeide op in Tiel: 'Verschrikkelijk voor zijn moeder'

Bewoners van de Tielse wijk Passewaaij zijn verbijsterd. Delano G., die vermoedelijk de schoten heeft gelost op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, woonde als kind in hun wijk. Op het adres waar de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een inval deed, wonen nu volgens buurtbewoners alleen nog zijn ouders.

Delano G. (21) werd samen met de in Maurik wonende Pool Kamil Pawel E. (35) aangehouden op de A4 in de buurt van Leidschendam op de avond van de moordaanslag.

In het centrum van Amsterdam zou vier of vijf keer op De Vries zijn geschoten. Daarbij is de misdaadjournalist in het hoofd getroffen. Woensdag werd bekend dat de twee verdachten blijven vastzitten. Vrijdag worden ze voorgeleid.

Hele vriendelijke mensen

Een buurtbewoonster zegt dat ze het verschrikkelijk vindt voor zijn moeder. Het gaat om hele vriendelijke mensen waar de gebeurtenissen ook hard zijn aangekomen, hoor je verder in de buurt. Buurtbewoners nemen het echt op voor zijn ouders en vinden dat ze vooral met rust moeten worden gelaten.

Hij is een superlenige breakdanser en heel aardig

Delano zou ongeveer drie jaar geleden naar Rotterdam zijn verhuisd omdat hij daar een vriendin heeft. Inmiddels heeft hij ook een kind. Onbegrijpelijk vindt een buurjongen van drie huizen verder het. Hij snapt niet wat er is gebeurd. “We hebben hier vroeger in de straat gespeeld en gedanst. Hij is een superlenige breakdanser en heel aardig. Er moet iets gebeurd zijn dat de druk zo hoog was als hij dit heeft gedaan”, laat hij weten.

Buurtbewoners kunnen zich ook niet voorstellen dat Delano de andere verdachte kent vanuit Tiel.

Geen duidelijk beeld over Delano G.

Bij het jongerenwerk in Tiel is Delano G. niet in beeld geweest melden jeugdwerkers aan Omroep Gelderland. Ze hebben hem gehoord als rapper maar weten niet in hoeverre hij in Tiel of in Rotterdam was.

Delano heeft een eigen platenlabel, dat geregistreerd staat op het adres in Tiel. RTV Rijnmond meldt dat hij in Rotterdam-West woont. Buurtbewoners daar reageren heel verschillend. De een is al tijden bang voor hem, terwijl de ander de beschieting nooit achter hem had gezocht.

