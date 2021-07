Duizenden zwijnen en herten op de Veluwe moeten dood

Er lopen op dit moment ruim 4600 edelherten op de Veluwe, terwijl er plaats is voor ongeveer 1600 dieren. Daarnaast lopen er meer dan 10.000 wilde zwijnen, terwijl volgens de FBE maar plek is voor 1350 in 2022. Dat betekent dat duizenden dieren afgeschoten moeten worden.

Damherten zijn er ook te veel. Daarvan moeten er zeker 700 afgeschoten worden. Volgens een nieuwe rekenmethode is het aantal herten op de Veluwe veel groter dan gedacht; rekenmodellen hebben er jaren naast gezeten.

Babyboom onder zwijnen

De zwijnenpopulatie heeft de afgelopen jaren vooral geprofiteerd van de hete zomers. Door de hitte waren er veel meer noten en eikels. Dit leidde tot een grote hoeveelheid voedsel en een ware babyboom onder zwijnen.

Een woordvoerder van de FBE verwacht dit jaar veel minder eikels en noten waardoor de zwijnenpopulatie kan worden verkleind.

Invloed wolf is gering

Om afschot op de Veluwe voor elkaar te krijgen, zet de FBE het maximale aantal jagers in. Een aantal noemt de woordvoerder niet. Volgens hem zijn er sowieso meer momenten nodig voor jagers om dieren af te schieten.

De invloed van de geschatte 15 tot 20 wolven in het natuurgebied is te klein. Op de vraag of het aantal af te schieten dieren daadwerkelijk wordt gehaald, zegt hij dat het 'afwachten is'.

Hij is niet bang voor reacties vanuit het kamp van de dierenactivisten. "De hele natuur is gebaat bij een gezonde Veluwe. Nu wordt de Veluwe uitgehold en blijven er te weinig gezonde planten en bomen over. Dit leidt niet alleen tot een voedseltekort voor de hoefdieren, want gezonde bomen en planten halen veel meer CO2 en stikstof uit de lucht."

De Veluwe is een belangrijk wapen in de strijd tegen het stikstofoverschot en klimaatverandering en daar is iedereen bij gebaat, besluit de woordvoerder.