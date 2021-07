Speciale 'cyberunit' bij Defensie, maar er mag niets in beeld

Wifinetwerken infiltreren, camera's overnemen of inschatten hoeveel mensen aanwezig zijn in een pand, op basis van het aantal telefoonsignalen: donderdag werd in Stroe een nieuwe 'cyberunit' opgericht, die al dat soort dingen moet kunnen doen. De zogenaamde 'Cyber & Electric Magnetic Activities'-unit (CEMA-unit) moet niet alleen de eigen digitale kanalen van de landmacht beter verdedigen, maar kan ook grondtroepen ondersteunen in aanvallende situaties.

Nee, Defensie loopt niet achter de feiten aan, zegt kolonel Erik Buskens. "We hebben al andere eenheden die zich bijvoorbeeld richten op de 'cybersecurity', die dus onze eigen systemen beveiligen. Maar de eenheid die we nu toevoegen, wordt ingezet om tijdens een missie op locatie de troepen te kunnen ondersteunen. En dat kan op allerlei manieren. Als we in stedelijk gebied zijn, is daar altijd een grote hoeveelheid wifi-kanalen of beveiligingscamera's. Dat soort dingen kunnen wij ter plekke hacken om ze in ons voordeel te gebruiken."

Een 'cyberunit' spreekt natuurlijk behoorlijk tot de verbeelding, maar toch is er vandaag niet veel van dat 'cyber' te zien. Een paar draagbare apparaten staan uitgestald voor de gasten om te bekijken, maar ze mogen niet gefilmd of gefotografeerd worden. "Zelfs de antenne zou je niet in beeld mogen brengen", zegt een woordvoerder snel. "Want alles wat we in beeld brengen, kan door een ander land gebruikt worden om onze werkwijze te achterhalen en ons tegen te werken."

Burgers in de eenheid

Ook de leden van de nieuwe eenheid komen liever niet zelf in beeld. "Niet omdat ik bang ben dat mijn Facebook gehackt wordt hoor", zegt Bob. "Maar meer omdat ik wel gesteld ben op mijn privacy." Bob is een van de vier leden die opvallen tussen de eenheid: waar bijna iedereen (uiteraard) een militair tenue draagt, staan er vier mensen in hun dagelijkse kleren op appel tijdens de oprichtingsceremonie. "Ik ben inderdaad geen militair", legt hij uit. "Dat ben ik ooit wel geweest, maar nu ben ik burger, en als burger verbonden aan deze eenheid."

"Daar hebben we bewust voor gekozen", legt kolonel Buskens uit. "We vinden vakkennis belangrijk. We willen eerst de kennis opbouwen, de eenheid goed vormgeven en zorgen dat we inzetbaar zijn. Daarom zijn er nu ook burgers onderdeel van deze eenheid." Officieel mogen burgers niet op missie uitgezonden worden. "Maar daar is wel een oplossing voor te vinden als het zover is. We kijken al of deze mensen reservist kunnen worden, bijvoorbeeld. Maar we zouden ze ook tijdelijk kunnen militariseren. Het belangrijkste voor nu is dat we de kennis in huis hebben om te doen wat er mogelijk is in deze tijd."

Brug openen in plaats van opblazen

En dat blijkt nogal wat te zijn. Majoor Peter is de commandant van de nieuwe compagnie, en hij legt uit dat de huidige digitale wereld veel mogelijkheden biedt. "We houden ons bezig met cyber, en met elektromagnetische activiteit. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat we aan de hand van straling van telefoons en GPS-gegevens kunnen bepalen hoeveel mensen er in een gebouw aanwezig zijn. En we kunnen bijvoorbeeld ook beveiligingssystemen hacken, waardoor we hekken kunnen openen die anders gesloten blijven."

Ook kan vijandelijk telefoonverkeer geblokkeerd of afgeluisterd worden. "En als een brug digitaal wordt bestuurd, kunnen we die straks ook op afstand openen", vult Buskens nog aan. "Anders zou je die kapot moeten maken, dus dan is dit natuurlijk veel gunstiger. Daarom ben ik zo blij dat we hier budget voor vrijmaken. Dit is een heel nuttige toevoeging aan de gereedschapskist van Defensie."