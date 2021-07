Rheden viert in 2022 Keti Koti

In Rheden wordt volgend jaar Keti Koti gevierd. PvdA, D66 en GroenLinks dienden een motie in om de afschaffing van de slavernij te vieren met bijvoorbeeld vlaggen of een wandeling. Het voorstel haalde een nipte meerderheid van veertien voor en elf stemmen tegen.

Voor die meerderheid er was, ging er een flinke discussie aan vooraf. Yola Hopmans van de VVD heeft geen behoefte aan een viering. “Ik heb hier moeite mee, we moeten het verleden erkennen maar ik vind dat er eerst excuses vanuit het Rijk moeten komen. En als er al behoefte aan is, laat dan de maatschappij het oppakken.”

Bert de Lange van het CDA sloot zich bij de VVD aan. “Ik heb geen signalen vanuit de samenleving ontvangen, en we moeten voorkomen dat er volgend jaar alleen een paar raadsleden aan het wandelen zijn.” Marleen Noorland van de PvdA reageerde op haar collega dat het signaal voor de behoefte bij haar binnengekomen was via een CDA-lid.

Moeite mee door onbekend verleden

Waar enkele fracties moeite mee hebben, is dat niet duidelijk is wat het verleden van Rheden is in het slavernijtijdperk. Er ontstond mede daardoor een kamp tussen voor- en tegenstanders van de motie. Thomas Eskes van GPRB probeerde de angel uit dit deel van de discussie te halen met de opmerking “Jezus is hier ook niet geboren, en toch vieren we Kerst”, maar dat had onvoldoende effect.

Hij vond wel Tim Endeveld van GroenLinks op zijn pad. Endeveld vindt dat het een zaak van heel Nederland is en dat we allemaal geprofiteerd hebben van de opbrengsten uit de Gouden Eeuw. De Lange is het daar dan weer niet mee eens. “Je moet wel weten wat je viert.” Endeveld kon zich in die woorden vinden: “Ik hoop op een voorstel.”

Student zoekt verleden uit

Om het onbekende slavernijverleden van de gemeente te weten, gaat een student voor een stage- of afstudeeropdracht onderzoek doen. Hoe Keti Koti in 2022 gevierd wordt is nog onduidelijk. Mogelijk komt er een wandeling of wordt er alleen gevlagd. De bedoeling is dat in latere jaren de viering van het feest met input van inwoners meer vormgegeven wordt.