Lisa Kruger trainde in showroomzwembad voor de Spelen

"Ik hoop met vier medailles thuis te komen, waarvan er minstens één van goud is." Maar daarbij zijn de ambities voor de zwemster nog niet op. "Als het allemaal meezit, wil ik graag ook een wereldrecord zwemmen op de 200 meter wisselslag", zo lacht de Harderwijkse. Het moeten dus succesvolle Paralympische Spelen worden.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Kruger doet mee aan de Paralympische Spelen door een val in haar jeugd. Daardoor kreeg ze problemen met haar linkerpols en kan ze nu veel minder met die hand dan met de andere. Maar dat belet haar niet om topprestaties te leveren. Tijdens de Spelen in Rio de Janeiro pakte ze bijvoorbeeld al een gouden medaille.

Rare voorbereiding

Voor deze Spelen heeft Kruger een jaar extra voorbereidingstijd gehad. Door corona werd ook dit toernooi een jaar opgeschoven. "We hebben er zo ontzettend lang op gewacht, ik ben heel blij dat het nu zo dichtbij komt. Maar zo'n paralympische cyclus van vijf jaar is natuurlijk heel bijzonder, dat gebeurt nooit."

Haar trainer Sander Nijhuis vindt dat de zwemsters er ook hun voordeel uit hebben gehaald. "Je kan natuurlijk zitten balen, dat hebben we ook wel even gedaan. Maar uiteindelijk hebben we ook veel geleerd. Zo hebben we dat extra jaar gebruikt om nog beter te zijn."

Showroom

Maar dat ging niet altijd even makkelijk. Door corona sloten zwembaden en konden zwemmers, in tegenstelling tot hardlopers bijvoorbeeld, niet optimaal hun sport uitoefenen. Maar daar vond Lisa een oplossing voor.

"In Oosterwolde (Friesland) stond een showroom met een zwembad met een jetstream. Dat bad was gevuld. Toen heb ik heel brutaal gevraagd of ik daarin zou mogen trainen en hij zei gelukkig ja. Zo had ik nog iets aan watergevoel. Je kon namelijk ook niet in open water zwemmen, daarvoor was het veel te koud."

Tekst gaat verder onder de foto.

Lisa Kruger in het showroomzwembad. Foto: Lisa Kruger

Maar het sluiten van de zwembaden was geen ramp, zegt haar trainer. "Deze dames hebben jarenlange training in de armen. Na een paar weken training heb je de slag zo weer te pakken hoor."

Tekst gaat verder onder de foto.

Trainer Sander Nijhuis. Foto: Omroep Gelderland

Japans

Maar in augustus is het dan zover, dan kan Lisa in Japan haar medailles gaan verdienen. Het land waar ze wel wat mee heeft. Zo heeft ze een tattoo met een Japans karakter op haar rug, dat water betekent.

En ze leert thuis een woordje Japans. "Ik ben steeds meer aan het lezen en luisteren. Ik vind het gewoon leuk, het is niet dat ik het studeer alsof ik op school zit hoor, haha."