Grote onrust na invallen van zwaarbewapende agenten na aanslag op Peter R. de Vries

In Maurik (gemeente Buren) en in de Tielse wijk Passewaaij viel de politie woonhuizen binnen en nam daar spullen in beslag. In Maurik woonde een 35-jarige Poolse man en in Tiel had een 21-jarige Rotterdammer een tweede onderkomen.

Beide Gelderse gemeenten bekijken donderdag onder andere of het nodig is de omwonenden van beide adressen extra te ondersteunen. Ook wordt gedacht aan een bijeenkomst voor inwoners.

Vooral in Maurik, gewoonlijk een rustig dorp in de westelijke Betuwe, heeft de onrust woensdag grote invloed gehad. Niet alleen omdat een verdachte in het dorp bleek te wonen, maar ook omdat de kleine plaats de hele dag is overspoeld door cameraploegen en journalisten. Burgemeester Josan Meijers van Buren heeft haar steun al betuigd aan de geschokte buurtbewoners.

De 35-jarige Poolse verdachte woonde in Maurik met een hoogzwangere vrouw en kinderen. Waar de vrouw en de kinderen nu zijn en wie zich om hen bekommert kon een woordvoerster van de gemeente donderdag nog niet zeggen.

