Roep om snel verbod op designerdrugs, CDA en ChristenUnie zijn wachten zat

De motie komt niet uit de lucht vallen: beide Kamerleden strijden al langer tegen designerdrugs en lachgas. "Dat doe ik samen met raadsleden", zegt Anne Kuik. "We zien neurologische schade bij jongeren door het gebruik van lachgas. Veel gemeenten steunen ons standpunt, maar iedereen wacht op landelijke maatregelen. Een landelijk verbod creëert de duidelijkheid die nodig is."

In de motie roepen Kuik en Bikker de regering op om vóór 1 september een bestaand wetsvoorstel in te dienen. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis gaf eerder tegenover Omroep Gelderland aan dat hij verwachtte in het voorjaar van 2021 met een wet te komen die lachgas en de werkzame stoffen in drugs verbiedt. Door dat verbod zouden illegale drugs niet langer met een kleine aanpassing aan de stoffen weer legaal gemaakt kunnen worden.

Enorme schade voor de samenleving

In april van dit jaar liet het demissionaire kabinet echter weten dat wetsvoorstel uit te stellen tot er een nieuw kabinet is gevormd. Er is volgens het demissionaire kabinet geen geld voor handhaving van zo'n verbod, dus zou het nieuwe kabinet de begroting moeten aanpassen.

Het uitstel leidde tot woede en onbegrip in Oost-Nederland, waar designerdrugs een groot probleem zijn. Burgemeesters Tanja Haseloop (Oldebroek) en Jan Nathan Rozendaal (Elburg) reisden af naar Den Haag om namens hun collega's uit Gelderland en Overijssel te pleiten voor een snel verbod op designerdrugs.

Kuik en Bikker spraken toen met de twee burgemeesters. "De afgelopen tijd heb ik ook met ouders en wijkagenten gesproken", zegt Bikker. "Die zien allemaal de vreselijke gevolgen van deze drugs. Volgens mij moeten we ons niet blindstaren op de handhavingskosten, maar moeten we ook kijken welke schade de drugs nu al toebrengen aan de samenleving. En als ik dan van burgemeesters, wijkagenten en ouders de gevolgen hoor, dan denk ik dat een verbod de enige logische uitkomst is."