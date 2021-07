Het grootste ballonnengebouw ter wereld is komend weekend in Doetinchem te zien

"Ik heb een droom om een wereld te maken, waarin mensen een ervaring krijgen om in een ballon te zitten", vertelt Verhoef. In elke ballonkubus is komend weekend een voorstelling, kunst of activiteit te zien. "Daarbij is het tegelijk een platform voor jong talent en kunstenaars", aldus Verhoef.

'Dit wil niemand missen'

Bij het maken van ‘The Cubes’, de naam van het ballonnengebouw, krijgt Verhoef hulp van vrijwilligers en ballonkunstenaars van over de hele wereld. "Er zijn hier ballonartiesten uit zeven verschillende landen die allemaal hebben aangeboden om mee te helpen", zegt Verhoef. "Ze vinden het zo bijzonder om mee te maken, dat ze het niet hadden willen missen."

De 100.000 ballonnen die worden gebruikt voor het kunstwerk zijn stuk voor stuk biologisch afbreekbaar. "Ik ben ook blij als mensen die vraag stellen", zegt Verhoef. "De ballonnen zijn gemaakt van latex en daardoor biologisch afbreekbaar. Soms gaat dat best snel als ze in de volle zon staan. Dan gaan ze ook ruiken en zijn ze al aan het ontbinden."

Coronaproof festival op 1,5 meter

Het theaterfestival in Doetinchem, waar het grootste ballonnengebouw ter wereld wordt opgebouwd, is komend weekend helemaal ingericht op de 1,5 meter. "Dat betekent dat iedere bezoeker met een kaartje een tijdsslot krijgt om naar binnen te kunnen, maar daarna de hele dag vrij toegang heeft tot het festival", zegt Evelien Helder van de organisatie van BuitenGewoon. In totaal zijn er 5000 kaarten in de verkoop gegaan.

"Op dit moment hebben we 600 van deze kaarten verkocht, maar we verwachten dat mensen op de dag zelf nog gaan beslissen of ze naar het festival komen." De organisatie wist drie weken geleden nog niet of het festival door kon gaan. "Nu moeten we binnen een week alles opbouwen, maar dan kunnen we komend weekend ook echt van start."

'Het moet fantasie ten top zijn'

Naast The Cubes is op het festival ook een magisch luchtkasteel van de Engelse groep Architects of air te zien. "Het is een soort doolhof waar mensen doorheen kunnen lopen, waarbij ze elke keer verschillende kleuren en vormen tegen komen", vertelt Helder. "Je komt helemaal tot rust als je er weer uit komt lopen."

Toch moet het grootste ballonnengebouw het hoogtepunt van het festival worden. "Ik hoop mensen echt een gevoel van magie gaan ervaren", zegt Verhoef. "Het moet fantasie ten top zijn."

