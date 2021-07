Verdachte neerschieten Peter R. de Vries mogelijk 'lesmateriaal' op scholen

Leerlingalert wil jongeren weerbaar maken voor de gevaren van criminaliteit en ondermijning. Van de Berg greep in Winterswijk de actualiteit aan; bij de aanslag op de misdaadjournalist is de vermeende schutter mogelijk voor veel geld geronseld. "Bij Peter R. de Vries is dat misschien wel het geval."

Uitvloeisel

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk kwam met voorbeelden van ondermijning in de Achterhoek en haalde eveneens de aanslag op De Vries aan. "Ik heb de leerlingen verteld dat het een uitvloeisel kan zijn van ondermijnende activiteiten, die ook in Winterswijk plaatsvinden", zei de burgemeester.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook Niels, een leerling van Schaersvoorde, refereerde aan de aanslag op De Vries: "Ja, dat zet je wel aan het denken. Dat je misschien voor een grote baas werkt en daarmee geld gaat verdienen."

Zie ook: Vermeende schutter Peter R. de Vries groeide op in Tiel: 'Verschrikkelijk voor zijn moeder'

Van de Berg onthulde dat afrekeningen ook worden gepleegd door kinderen. "De dader van een liquidatie was bijvoorbeeld veertien jaar. We hebben een onderzoek onder 1200 leerlingen op middelbare scholen in Gelderland gedaan en het blijkt dat de crimineel overal is. Maar denk ook aan de gevolgen van pesten en het doorsturen seksfoto's en -fimpjes. Dat kan leiden tot zelfmoord."

'Maakte veel los, ook bij mezelf'

Een voormalige gedetineerde, die acht jaar in de gevangenis zat voor onder meer een overval en straatroof, hield de leerlingen een spiegel voor. Hij vertelde over de pijn die hij zijn familie had bezorgd en de tijd die hij had verloren in de gevangenis. "Ik wil jongeren behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt."

Hij werd na een les op een school geconfronteerd met zijn eigen daden: "Een meisje vroeg of ze na de les met me kon praten en vertelde toen dat ze was overvallen. Ze moest huilen en het maakte veel los, ook bij mezelf. Ik heb 's avonds Petra (van de Berg, red.) nog gebeld met de vraag of ik het meisje wel goed had geholpen."