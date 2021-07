Verdachte in zaak Peter R. de Vries was voortvluchtig en zat in een stevig huurconflict

Met man en macht probeerde hij de woning toch te behouden. En hij bedreigde daarbij op ernstige wijze de werkelijke huurder van de woning. Dat komt naar voren uit meerdere gesprekken die Omroep Gelderland heeft gevoerd met bronnen in Maurik en Tiel. De politie wil in het belang van haar eigen onderzoek niet reageren.

Een huurder van een woning in Maurik meldt zich eind juni bij de politie in Tiel en beklaagt zich over een reeks van ernstige bedreigingen aan zijn adres. Hij legt de politie uit dat de Poolse 'Kamil' zijn woning onderhuurt en weigert te vertrekken. En dat terwijl hij - de werkelijke huurder - nog steeds opdraait voor alle kosten bij woningbouwcorporatie Thius.

Met woningbouwcorporatie is er door de huurder al een afspraak gemaakt dat die de woning in Maurik eind juli leeg zal opleveren. De huurder maakt zich zorgen dat hij die datum niet gaat halen. De woningbouwcorporatie - die oog heeft voor de zorgen van de huurder - heeft hem wel laten weten dat ‘leeg’ opleveren nog niet eens een must is. Want daarna wordt het een zaak van de corporatie zelf, zo krijgt de huurder te horen.

Bekijk de video over de man uit Maurik. De buurt is erg geschrokken.

Bedreigingen steeds ernstiger

'Onderhuurder' Kamil E. komt uit Polen, en geniet de status van voortvluchtige, zo melden diverse media de dag na de aanslag op Peter R. de Vries. Hij is bij de Poolse opsporingsautoriteiten in beeld gekomen bij overvallen en berovingen in Polen. Dat kan meespelen bij zijn behoefte een veilig onderkomen in Nederland te vinden.

De huurder en Kamil hebben elkaar in mei via via leren kennen. Van beide kanten zouden er goede referenties afgegeven zijn. De Pool is een toffe kerel, zo krijgt de huurder te horen.

De huurder zelf wil zijn woning kwijt en Kamil is medio mei op zoek naar een woning. De twee lijken in die zin wat voor elkaar te kunnen betekenen. Aanvankelijk zou dat enkel zijn omdat Kamil een postadres nodig heeft, zodat hij een eigen onderneming kan starten in Nederland. Dat doet hij ook.

Hij staat sinds eind juni ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als glaszetter. Maar hij neemt ook zijn gezin mee naar Maurik en maakt al snel duidelijk dat hij graag in de woning wil blijven. Daartoe barricadeert hij zijn woning door onder meer een extra slot op het hek van de achtertuin te plaatsen.

Het blijft niet alleen bij mondelinge bedreiging. Bij een schermutseling gaat er een telefoon kapot. Ook zou Kamil de huurder achterna zijn gereden met zijn auto en hem zelfs eenmaal met een vuurwapen hebben bedreigd.

In de avond van vrijdag 2 juli houdt de politie aan de Goudregenstraat in Maurik de vuurwapengevaarlijke Kamil E. aan. Daarbij is ook een arrestatieteam betrokken, bevestigen omwonenden.

Vrijlating na nachtje in de politiecel

De politie laat Kamil al op zaterdag 3 juli weer vrij, nadat hij een nachtje op het politiebureau heeft doorgebracht.

De datum van deze ‘politie-instap’ - en de nacht die Kamil heeft doorgebracht op het bureau - heeft met de kennis van nu extra gewicht. Want volgens justitie zou dezelfde Kamil E. vier dagen later betrokken zijn bij de aanslag op Peter R. de Vries in Amsterdam. Dinsdagnacht doet de politie een nieuwe 'instap' in de Goudregenstraat. De hele woning wordt doorzocht, en ook een witte Renault Scenic wordt gestript. Woningbouwcorporatie Thius gooit woensdag de woning op slot.

Kamil zit dan al vast. Die is dinsdagavond op de A4 bij afslag Leidschendam klemgereden, zittende in een Renault Kadjar, die vermoedelijk als vluchtauto is gebruikt bij de aanslag.

